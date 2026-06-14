Tennis Quarta, La Barba è il re del “Città di Meldola”

MELDOLA. Al gran finale sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Protagonisti del match-clou Filippo Foschi (Ct Meldola) e Giuliano La Barba (Tennis Villa Carpena) che in semifinale hanno battuto rispettivamente Giulio Casadei e Loris Pasini. Successo di La Barba che ha vinto il titolo imponendosi per 6-1, 7-5.

Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.8) 6-0, 5-7, 10-7, Flavio Guerrini (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Loris Pasini (4.1, n.5)-Federico Fabbri (Nc) 5-1 e ritiro, Mathias Roman (4.3)-Marco Samorè (4.2) 6-4, 6-1, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Stefano Mambelli (4.2) 6-0, 6-0, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 5-7, 13-11, Michele Rossi (4.1, n.1)-Pietro Martines (4.1, n.16) 6-1, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.14)-Alessandro Tronconi (4.6) 7-6, 6-3. Quarti: La Barba-Rossi 6-1, 2-6, 11-9, Pasini-Guerrini 6-7 (5), 6-0, 10-5, Foschi-Roman 2-6, 7-5, 10-4, Casadei-Giacalone 6-1, 6-1. Semifinali: La Barba-Pasini 6-1, 6-1, Foschi-Casadei 0-6, 7-6 (2), 10-8.