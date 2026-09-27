Tennis Quarta: i risultati delle Prequalificazioni Ibi al Villa Carpena e del “Marchi” al Vallesavio

FORLI’. E’ partito sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequalificazioni Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino all’11 ottobre e propone quattro tabelloni, i singolari maschili e femminili ed i relativi doppi.

Nel singolare maschile al via 81 giocatori, si parte con la prima sezione Nc, poi il tabellone finale che vede come teste di serie i 4.1 Simone Balzani, Cristian Barasa, Matteo Barbieri, Alberto Biasini, Leon Francesco Benericetti, Fabio Di Tante, Leonardo Conti, Riccardo Paglionico, Leone Franchi, Filippo Foschi, Joseph Fresegna, Filippo Ruggeri, Antonio Melloni, Marco Schiavo ed i 4.2 Gabriele Iudica e Filippo Caspoli.

Subito a segno Federico Music, Gianni Paglierani, Andrea Bussi ed Alessio Liverani.

Tabellone Nc, turno di qualificazione: Matteo Liverani-Alessandro Bertozzi 6-1, 6-0, Alessandro Valentini-Massimo Pistocchi 6-3, 6-0, Mirko Ravaglia-Vincenzo Sutera 6-2, 6-1, Pavel Rahulia-Sergio Martelli 6-3, 6-1.

Tabellone finale, 1° turno: Federico Music (4.5)-Filippo Morigi (4.5) 7-5, 6-3, Filippo Nanni (4.5)-Andrea Razzani (4.5) 6-3, 7-5, Luca Dal Pozzo (4.6)-Fabio Batani (4.6) 7-6 (2), 6-1, Alessio Liverani (4.5)-Robertino Neri (4.5) 6-0, 6-0.

2° turno: Gianni Paglierani (4.4)-Francesco Di Tante (4.4) 4-6, 6-2, 10-6, Andrea Bussi (4.4)-Marco Lorenzi (4.4) 6-4, 4-6, 10-6.

Nel doppio maschile al via 15 coppie. Nel singolare femminile n.1 Vittoria Andreani (4.1), n.2 Irene Claudia Visconti (4.1). Nel doppio femminile iscritte al momento tre coppie.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

MERCATO SARACENO. Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno va in scena il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, che terrà banco fino al 4 ottobre. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” che vede al via nel complesso 52 giocatori.

Ottavi per Lorenzo Petrini e Patricio Friguglietti, quarti per Davide Bernabini, Marco Magrini e Mirco Boschi.

4° turno: Michele Rossi (4.1, n.8)-Andrea Ambrogetti (4.4) 6-0, 6-3, Denis Bersani (4.3)-Marco Gottardo Mellina (4.2) 6-3, 6-3, Michele Pretolani (4.3)-Mario Nannucci (4.1) 6-3, 6-7 (6), 10-8, Lorenzo Petrini (4.3)-Manuele Marinelli (Nc) 6-4, 6-2, Patricio Friguglietti (4.3)-Federico Para (4.2) 7-5, 6-0.

Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.7)-Alessandro Piraccini (4.2) 2-6, 6-2, 12-10, Davide Bernabini (4.2)-Pier Luigi Bertozzi (4.1, n.4) 6-4, 0-6, 11-9, Marco Magrini (4.1, n.3)-Daniel Giorgetti (4.5) 6-1, 6-1, Mirco Boschi (4.1, n.2)-Francesco Vicini (4.2) 6-3, 6-4.

Nel femminile guidano le fila la 4.1 Barbara Salvi e Luana Lanfranchi. Quarti per Rita Sacchetti (4.3).

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Rinaldi.