Tennis Quarta, i risultati delle Prequalificazioni Ibi al Cacciari e al Villa Carpena

IMOLA. Avanza il torneo di prequalificazione provinciale Ibi femminile di 4° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola. Il torneo, che terrà banco fino al 15 ottobre, vede al via 31 giocatrici nel singolare e nove coppie di doppio. A segno nel tabellone finale Sara Borelli (Siro Tennis Bologna), Francesca Tondi (Ct Porretta) ed Annalisa Ferraccioli (Ct Cacciari Imola).

Tabellone finale, 1° turno: Sara Bizzini (Nc)-Arianna Gintoli (4.6) 6-3, 6-4,

2° turno: Rachele Bagnolini (Nc)-Emma Roncassaglia (4.4) 6-7 (5), 6-4, 10-7, Sara Borelli (4.5)-Elisa Mazzini (Nc) 6-4, 6-3.

3° turno: Francesca Tondi (4.3)-Monia Ceroni (Nc) 6-2, 6-2, Annalisa Ferraccioli (4.4)-Francesca Olmi (4.5) 6-4, 7-6 (6).

Nel doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Rubinato-Albertazzi, Valentini-Sarti, Torluccio-Bulzamini e Battiston-Finessi.

La giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

FORLI’. Avanza sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino all’11 ottobre e propone quattro tabelloni, i singolari maschili e femminili ed i relativi doppi.

Nel singolare maschile ottavi per Giacomo Rossi, Joseph Fresegna, Marco Schiavo e Gabriele Iudica.

Tabellone finale, 4° turno: Filippo Zadra (4.3)-Riccardo Paglionico (4.1, n.8) 6-0, 6-3, Leone Franchi (4.1, n.9)-Filippo Nanni (4.5) 6-2, 6-1, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Diego Casadei (4.2) 7-6 (2), 7-6 (3), Alberto Biasini (4.1, n.4)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-4, 6-4, Antonio Melloni (4.1, n.13)-Diego Casadei (4.2) 7-6 (2), 7-6 (3), Andrea Fabbri (4.2)-Leon Francesco Benericetti (4.1, n.5) 6-2, 6-0, Alessio Liverani (4.5)-Fabio Di Tante (4.1, n.6) 6-3, 5-7, 10-3, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Tommaso Volponi (4.2) 6-3, 6-0, Cristian Barasa (4.1, n.2)-Alessandro Morigi (4.3) 6-3, 6-2, Giacomo Rossi (4.2)-Filippo Ruggeri (4.1, n.12) 7-6 (4), 7-6 (5), Joseph Fresegna (4.1, n.11)-Giulio Macori (4.2) 6-0, 6-1, Marco Schiavo (4.1, n.14)-Stefano Mambelli (4.2) 6-1, 6-2, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Giovanni Melandri (4.2) 6-2, 6-0, Filippo Foschi (4.1, n.10)-Roberto Sanzani (4.2) 6-1, 6-1, Gabriele Iudica (4.2, n.15)-Stefano Tassinari (4.3) 6-1, 2-6, 10-3.

Ottavi: Luca Guerrini (4.3)-Andrea Lani (4.4) 6-3, 6-3.

Nel doppio maschile 1° turno: Benericetti-Volponi (n.2) b. Ricci-Ghirotti 6-4, 6-2, Poliziani-Roncucci b. Marco e Gabriele Schiavo (n.3) 6-1, 4-6, 10-7, Nanni-Di Tante b. Morigi-Cantagalli 6-3, 6-2, Sardi-Ruggeri (n.4) b. Martelli-Strocchi 6-3, 7-5, Zanzi-Celli b. Castiglione-Aloisi (n.5) 6-2, 6-2.

Nel singolare femminile quarti per Angela Russo. Ottavi: Angela Russo (4.3)-Elena Mambelli (Nc) 6-0, 6-0. Quarti: Chiara Sbrighi (4.2)-Alessia Guerrini (4.2) 6-3, 6-0.

Nel doppio femminile la coppia n.1 è Fabbri-Salvi.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.