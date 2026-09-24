Tennis Quarta, i risultati all’Alleanza Sportiva e al Vallesavio

RICCIONE. Approda agli ottavi il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini fino al 27 settembre.
In bella evidenza nel 2° turno Andrea Bonetti (Ct Cerri), Mauro Della Vittoria (Ct Casalboni), Alessio Simoncelli (Coopesaro Tennis) e Manuel Gentile (Centro Tennis Argenta).
Tabellone finale, 2° turno: Claudio Sanchioni (4.1, n.15)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 1-6, 10-3, Matteo De Angeli (4.1)-Fulvio Cesari (4.1, n.16) 7-6, 1-3 e ritiro, Lorenzo Accreman (4.1, n.8)-Simone Sanchioni (4.2) 6-2, 6-1, Daniele Mastromattei (4.1, n.13)-Luca Violini (4.2) 6-3, 6-2, Christian Achilli (4.1, n.5)-Roberto Montori (4.3) 6-2, 6-1, Federico Fastigi (4.3)-Denis Marini (4.1, n.12) 5-1 e ritiro, Davide Sanchi (4.2)-Adriano Amadio (4.1, n.11) 6-3, 5-7, 11-9, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Gianfrini (4.1, n.14) 6-4, 6-4, Elia Mattioli (4.2)-Marco Mazza (4.1, n.10) 6-3, 7-6, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-3, 6-2, Mauro Della Vittoria (4.1, n.3)-Giulio Savino (4.3) 3-6, 6-0, 10-2, Alessio Simoncelli (4.1, n.7)-Francesco Palmieri (4.3) 4-6, 6-3, 10-2, Manuel Gentile (4.1, n.2)-Roberto Pruccoli (Nc) 6-3, 6-2.
Ottavi anche per Federico Magnani (4.1, n.4), Matteo Muccioli (4.3) e Marco Balzani (4.1, n.1).
MERCATO SARACENO. Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno va in scena il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, che terrà banco fino al 4 ottobre. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio” che vede al via nel complesso 52 giocatori. Ottavi per Michele Rossi, Davide Bernabini, Francesco Vicini ed Alessandro Piraccini.
3° turno: Patricio Friguglietti (4.3)-Andrea Razzani (4.5) 6-2, 6-1, Daniel Giorgetti (4.5)-Giacomo Solfrini (4.3) 6-4, 6-2, Manuele Marinelli (Nc)-Mauro Bertozzi (4.4) 1-6, 6-4, 10-8, Denis Bersani (4.3)-Maico Mascheri (4.5) 6-7 (4), 6-3, 10-3, Michele Pretolani (4.3)-Mirko Viroli (4.3) 6-2, 6-3.
4° turno: Michele Rossi (4.1, n.8)-Andrea Ambrogetti (4.4) 6-0, 6-3, Davide Bernabini (4.2)-Alessandro Toni (4.5) 6-3, 6-3, Francesco Vicini (4.2)-Filippo Zadra (4.3) 6-0, 6-2. Ottavi per Alessandro Piraccini (4.2).
Nel femminile guidano le fila la 4.1 Barbara Salvi e Luana Lanfranchi. 1° turno: Giorgia Mercedes Parente (4.4)-Sonia Bartolini (4.6) 7-5, 6-1.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Rinaldi.