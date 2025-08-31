Tennis Quarta, i risultati al Ten Sport Center, al Misano Sporting Club e al Cerri

CERVIA. Al via il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella che sarà protagonista per tutta la prossima settimana per concludersi il 7 settembre. Gli iscritti sono 55 nel maschile e 17 nel femminile. Nel maschile teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Lorenzo Gemignani, Christian Giacalone, Davide Sgarzi, Andrea Lombardini, Federico Marchettoni, Giovanni Sgarbi ed Emanuele Matteucci. Esordio positivo per Giulio Paolantonio, Dante Bevilacqua, Luca Amato, Marco Gottardo Mellina e Giovanni Ghinassi.

1° turno: Giulio Paolantonio (Nc)-Marzio Baravelli (Nc) 7-6, 6-3, Dante Bevilacqua (Nc)-Piergiorgio Sacchetti (Nc) 7-5, 6-3.

2° turno: Luca Amato (Nc)-Alessandro Cirillo (Nc) 6-2, 6-1, Marco Gottardo Mellina (Nc)-Massimo Pistocchi (Nc) 6-0, 6-3.

3° turno: Giovanni Ghinassi (4.5)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 7-6, 6-3.

Nel femminile teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Elisabetta Pastore e Daniela Alderighi.

La giudice di gara è Nicoletta Pignato.

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club va in scena da sabato il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono 55 i giocatori iscritti che si daranno battaglia fino alla finale prevista per il 7 settembre. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.3 Marco Venturini, Fabrizio Marchini, Marco Ragnetti, Marco Fuschillo, Riccardo Parma, Jorg Pfister, Massimo Campana e Filippo Ricci.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

CATTOLICA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 7 settembre.

Conquistano il 3° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Gianluca Marchi, Manuel Masia, Nadir Sartori e Carlo Allegrucci.

Turno di qualificazione: Roberto Montori (4.3, n.8)-Simone Nicolini (4.4) 6-3, 6-2, Stelvio Dolcetti (4.4)-Daniele Mingucci (4.3, n.12) 3-6, 6-1, 10-3, Davide Sanchi (4.3, n.17)-Nicola Campolucci (4.4) 6-0, 7-5.

Tabellone finale, 2° turno: Elia Galli (4.2)-Andrea Citroni (Nc) 6-3, 4-6, 10-7, Nicolò Pari (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-1, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.2)-Cristian Pucci (4.3) 6-1, 6-3, Roberto Pezzolesi (4.2)-Marco Ragnetti (4.3) 6-3, 6-2, Angelo Salfo (4.2)-Mirko Zaffini (4.3) 4-5 e ritiro, Simone Renzi (4.5)-Luca Violini (4.2) 6-0, 6-2, Enrico Ciotti (4.2)-Andrea Antonioni (4.4) 6-2, 6-3, Jacopo Bozzi (4.2, n.15)-Giuseppe Massari (4.3) 6-1, 6-3, Gianluca Marchi (4.2)-Alipio Fulvi (4.3) 6-3, 6-3, Manuel Masia (4.4)-Simone Cicognani (4.2) 5-7, 6-3, 10-7, Nadir Sartori (4.2)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-1, 3-0 e ritiro, Andrea Vecchi (4.6)-Alessandro De Luca (4.2) 6-2, 6-3, Matteo Della Biancia (Nc)-Sandro Grossi (4.2) 4-6, 6-2, 10-2, Carlo Allegrucci (4.2)-Enrico Maiola (4.2) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Francesca Cerri.