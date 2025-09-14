Tennis Quarta: i risultati al Tc Riccione e all’Alleanza Sportiva

RICCIONE. Avanzano sui campi del Tennis Club Riccione le prequalificazioni Ibi di 4° femminili con destinazione finale il Master che si terrà al Foro Italico in contemporanea ai prossimi Campionati Internazionali d’Italia. Sono le Prequali Ibi 2026 che vedono al via 25 giocatrici nel singolare di 4° e sei coppie, un torneo che terrà banco fino al 21 settembre. La prima a conquistare i quarti di finale è stata Claudia Crescentini (Tc Coriano), bene anche Francesca Stefanelli (Tc Viserba).

2° turno: Angela Lippa (4.5)-Alessandra Genghini (4.5) 7-5, 2-6, 10-8, Stefania Bonezzi (4.6)-Eleonora Cassoli (Nc) 6-2, 2-6, 10-8,

3° turno: Valentina Baldinini (4.4)-Mariangela Leporale (4.4) 1-6, 6-2, 10-8.

4° turno: Francesca Stefanelli (4.3)-Eleonora Tosato (4.5) 6-0, 6-1.

Ottavi: Claudia Crescentini (4.1)-Monica Rossi (4.2) 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini.

RICCIONE. Primi match nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Sono ben 102 gli iscritti a questa rassegna che terrà banco fino al 28 settembre, con Paolo Calbi giudice di gara ed Antonia Barnabè direttrice di gara. Si parte con la sezione Nc, poi la sezione fino ai 4.2 con queste teste di serie, nell’ordine Roberto Sanzani, Giovanni Carboni, Riccardo Omiccioli, Matteo Bonifazi, Jacopo Bozzi, Paolo Baldelli, Simone Cicognani, Daniel Pellegrini, Maurizio Bologna, Roberto Del Piccolo, Franco Ubalducci, Enrico Ciotti, Luca Violini, Angelo Salfo, Thomas Guidi Zoffoli, Pierluigi Giannini, Enrico Maiola, Fabrizio Rossi, Michele Massari, Sandro Grossi ed Andrea Milano. Nel tabellone finale seeding occupato dai 4.1: n.1 Federico Magnani, n.2 Cristian Achilli, n.3 Claudio Marcantoni, n.4 Alberto Morigi, n.5 Umberto Uguccioni, n.6 Andrea Bonetti, n.7 Lorenzo Cenci, n.8 Mattia Baschetti, n.9 Mario Nannucci, n.10 Davide Pierini, n.11 Denis Marini, n.12 Adriano Amadio, n.13 Gabriele Stirati, n.14 Alessandro Bernardi, n.15 Giovanni Casadei, n.16 Andrea Saponi.

Al pronti via subito a segno Luca Cantelli, Paolo Petrone e Mattia Bartolucci.

Tabellone Nc, 1° turno: Luca Cantelli-Alessandro Corazza 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Paolo Petrone-Niccolò Tonelli 6-0, 6-3, Mattia Bartolucci-Matteo Giannini 6-3, 3-6, 10-7.