Tennis Quarta: i risultati al Forum e all’Alleanza Sportiva, al via il “Boschini” al Russi Sporting Club

FORLI’. Il Forum Tennis Forlì ospita in questi giorni il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al primo giugno. Sono 80 i giocatori al via in questa classica rassegna. Conquistano il 4° turno Giuliano La Barba (Tennis Villa Carpena), Federico Ricci (River 22 Sporting Club), Stefano Rossi (Ravenna Sport Center) e Luca Baraghini (Forum Forlì).

2° turno: Filippo Fabbri (4.3)-Andrea Verna (4.4) 6-1, 6-1, Giacomo Rossi (4.4)-Alberto Minichino 6-3, 6-2, Federico Sardi (4.6)-Matteo Camerani (4.5) 6-3, 6-3, Luca Dragoni (4.4)-Filippo Gatta (Nc) 6-2, 6-4.

3° turno: Davide Ceccarelli (4.2)-Stefano Marcheselli (4.3) 6-0, 6-0, Marco Schiavo (4.2)-Alberto Zattini (4.3) 7-5, 6-3, Filippo Foschi (4.2)-Giulio Casadei (4.6) 6-1 e ritiro, Filippo Zadra (4.4)-Richard Valentini (4.3) 4-6, 7-5, 10-2, Giacomo Romagnoli (4.2)-Francesco Peruzzi (4.4) 6-1, 6-7 (13), 10-8, Cristian Crepaldi (4.4)-Roberto Sanzani (4.2) 5-7, 6-3, 10-4, Francesco Gallo (4.3)-Filippo Barisani (Nc) 6-1, 6-3, Alessandro Silvestroni (4.3)-Claudio Santoni (4.5) 6-4, 6-2, Fabrizio Romagnoli (4.2)-Lorenzo Sperandio (4.3) 7-5, 6-1.

3° turno: Giuliano La Barba (4.2)-Giovanni Maria Monti (4.1, n.5) 6-4, 6-2, Federico Ricci (4.1, n.11)-Giacomo Rossi (4.4) 7-6 (1), 6-2, Stefano Rossi (4.1, n.15)-Riccardo Silvi (4.3) 6-2, 6-3, Luca Baraghini (4.1, n.2)-Cristian Grossi (4.6) 7-6 (3) e ritiro.

RICCIONE. Macina risultati sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 98 i giocatori iscritti a questo torneo che terrà banco fino al 31 maggio.

Approdano al 4° turno tra gli altri Leonardo Piepoli, Christian Pesaresi, Francesco Semprini e Tommaso Cremoni.

2° turno: Tiziano Leonardi (4.4)-Michele Gulini (4.4) 6-3, 6-7, 10-7, Andrea Peruzzini (4.4)-Leonardo Mongillo (4.4) 6-2, 6-4, Matteo Lucchesi Palli (4.5)-Francesco Palmieri (4.4) 6-0, 6-0, Paolo Cancellato (4.4)-Medoro Masci (4.4) 6-3, 4-6, 10-5, Claudio Santoni (4.5)-Lorenzo Maria Lico (4.5) 7-5, 6-2, Omar Vergari (4.5)-Emanuele Sarti (Nc) 6-1, 6-3, Nicolò Pari (Nc)-Paolo Acciai (4.5) 6-1, 6-1, Tommaso Parmiggiani (Nc)-Marco Bianchi (4.4) 6-1, 7-5, Giuseppe Rizzi (4.4)-Pierluigi Pennacchini (Nc) 7-5, 6-2, Alessandro Gozzi (Nc)-Edoardo Maria Ciuffoli 6-3, 3-6, 10-6, Leonardo Timpano (4.4)-Maurizio Battistini (Nc) 6-4, 6-3, Marco Gabellini (4.4)-Mirko Spagnoli (Nc) 7-6, 6-3, Riccardo Michelotti (Nc)-Alessandro Prioli (4.4) 6-2, 6-1, Igor Bonazza (4.4)-Lorenzo Salvoni (Nc) 6-2, 6-2, Matteo Sirca (4.6)-Giuseppe Massari (4.4) 6-1, 6-2, Thomas Taccini (4.5)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-2, 6-2, Jacopo Bozzi (Nc)-Iacopo Marconi (4.4) 4-6, 6-1, 10-4.

3° turno: Leonardo Piepoli (4.3, n.16)-Tiziano Leonardi (4.4) 4-6, 6-2, 10-5, Christian Pesaresi (4.3)-Alessandro Spadoni (4.4) 6-2, 6-3, Francesco Semprini (4.5)-Manuel Masia (4.4) 6-2, 6-3, Enrico Ercolessi (4.5)-Marco Zaniboni (4.4) 6-0, 6-4, Simone Renzi (4.5)-Fabio Montebelli (4.4) 6-7, 6-2, 10-4, Tommaso Cremoni (Nc)-Simone Nicolini (4.4) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

RUSSI. Con la sezione dedicata ai non classificati (promuove tre giocatori al tabellone principale) ha preso il via oggi il trofeo “Farmacia Boschini”, torneo nazionale di 4ª categoria maschile e femminile organizzato dal Russi Sporting Club che terrà banco fino a lunedì 2 giugno.

Sono complessivamente 65 i giocatori e le giocatrici al via di questo appuntamento (giudice arbitro Paride Gordini, direttore di gara Fabio Tebaldi) che apre sostanzialmente la serie di competizioni federali in calendario sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri.

Nel maschile (51 iscritti) i principali pretendenti al successo sono i 4.1 Mattia Maini (Siro Tennis Bologna), Carlo Bega (Ct Zavaglia Ravenna), Riccardo Casadei (Tc Luigi Laghi Forlimpopoli), Frederic Raffini (Polisportiva Buscherini Forlì), Moreno Menghetti (Ravenna Sport Center), Ciro Donnarumma (Ct Cesena), Massimo Guermandi (Ct Castenaso), Emanuele Matteucci (Cral Mattei Ravenna), Fabio Nildi (Tc Imola), Luca Devincenzi (Ct Casatorre), Umberto Vocale (Tc Torremaggiore) e Giovanni Sgarbi (Centro Tennis Argenta).

In gara ci sono tre portacolori del Russi Sporting Club: si tratta di Alberto Pompignoli (4.5) e Luca Milandri (Nc) ai quali si aggiunge Luana Lanfranchi (Nc) nel tabellone femminile (14 le partecipanti), che vede come teste di serie la 4.1 Eileen Magnani (Ct Zavaglia Ravenna) e la 4.2 Erica Gasperoni (Tennis Club Viserba).