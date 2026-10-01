Tennis Quarta, Guerrini vola negli ottavi alle Prequalificazioni Ibi del Villa Carpena

FORLI’. Avanza sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino all’11 ottobre e propone quattro tabelloni, i singolari maschili e femminili ed i relativi doppi.

Nel singolare maschile ottavi per Luca Guerrini, sedicesimi per Gianni Mengozzi, Andrea Fabbri, Giacomo Rossi e Giovanni Melandri.

Tabellone finale, 2° turno: Andrea Lani (4.4)-Mirko Ravaglia (Nc) 7-6 (1), 6-2, Filippo Zadra (4.3)-Federico Music (4.5) 6-2, 6-4, Andrea Verna (4.4)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-4, 7-5.

3° turno: Filippo Nanni (4.5)-Natan Cedioli (4.2) 6-4, 6-2, Giulio Macori (4.2)-Matteo Grossi (4.5) 6-4, 2-0 e ritiro, Alessio Liverani (4.5)-Alessandro Silvestroni (4.2) 7-5, 6-4, Stefano Tassinari (4.3)-Elia Farneti (4.2) 6-3, 6-2, Gianni Mengozzi (4.2)-Pavel Rahulia (Nc) 6-2, 6-0, Andrea Fabbri (4.2)-Luca Dal Pozzo (4.6) 6-1, 6-3, Giacomo Rossi (4.2)-Andrea Bussi (4.4) 6-2, 6-4, Stefano Mambelli (4.2)-Giuseppe Antonio Nervegna (4.3) 7-6 (6), 6-2, Giovanni Melandri (4.2)-Marco Strocchi (4.4) 6-0, 6-4.

4° turno: Luca Guerrini (4.3)-Luca Poletti (4.3) 7-6 (5), 4-6, 10-7.

Nel doppio maschile al via 15 coppie, queste le teste di serie, nell’ordine Leone e Lorenzo Franchi, Benericetti-Volponi, Marco e Gabriele Schiavo, Sardi-Ruggeri, Castiglione-Aloisi, Amadori-Zadra ed Ingannato-Poletti.

Nel singolare femminile n.1 Vittoria Andreani (4.1), n.2 Irene Claudia Visconti (4.1). 1° turno: Elena Mambelli (Nc)-Maria Celeste Giovannini (Nc) 6-2, 6-0.

Nel doppio femminile la coppia n.1 è Fabbri-Salvi.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.