Tennis Quarta: Guerrini, Pasini, Roman e Giacalone nei quarti al “Città di Meldola”, Mussoni, Campana, Rossi e Brunelli in evidenza al Misano Sporting Club

MELDOLA. Entra nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Conquistano un posto nei quarti Flavio Guerrini, Loris Pasini, Mathias Roman e Christian Giacalone.
5° turno: Filippo Foschi (4.1, n.14)-Jorge Andres Torres Zuluaga (4.3) 5-7, 6-2, 10-6, Michele Rossi (4.1, n.1)-Giovanni Melandri (4.4) 6-2, 6-2, Pietro Martines (4.1, n.16)-Joseph Fresegna (4.1) 4-6, 7-5, 10-3, Alessandro Tronconi (4.6)-Filippo Ruggeri (4.1, n.3) 6-4, 5-7, 11-9.
Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.8) 6-0, 5-7, 10-7, Flavio Guerrini (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Loris Pasini (4.1, n.5)-Federico Fabbri (Nc) 5-1 e ritiro, Mathias Roman (4.3)-Marco Samorè (4.2) 6-4, 6-1, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Stefano Mambelli (4.2) 6-0, 6-0, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 5-7, 13-11.
MISANO. Entra nel vivo sui campi del Misano Sporting Club per il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Il torneo terrà banco fino al 21 giugno e vede in campo 81 giocatori.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Manuel Mussoni, Nicola Campana, Mattia Rossi e Carlo Alberto Brunelli.
2° turno: Pierluigi Pennacchini (4.4)-Renzo Bucci (4.4) 6-1, 6-4, Leonardo Patacconi (4.5)-Mattia Ballabene (4.5) 6-2, 6-0, Alessandro Canzian (4.5)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-4, 7-5, Pietro Federico Arcangeli (4.4)-Michele Gulini (4.4) 6-4, 6-3, Claudio Masinelli (4.3)-Fabio Montebelli (4.3) 1-6, 6-3, 10-7, Dante Bevilacqua (4.4)-Massimo Campana (4.4) 6-4, 7-6, Umberto Federici (4.3)-Leonardo Timpano (4.3) 6-3, 6-1, Thomas Tulipani (4.4)-Giorgio Nardini (4.4) 7-6, 7-5, Manuel Mussoni (4.4)-Marco Alvaro Tordi (4.6) 6-4, 6-4, Nicola Campana (4.3)-Fabio Mauro Pari (Nc) 6-3, 2-1 e ritiro, Mattia Rossi (4.3)-Nicolò Pivi (Nc) 6-3, 3-6, 10-6, Francesco Visino (4.4)-Marco Zaniboni (4.5) 6-3, 1-6, 10-7, Nahuel Zanfino (4.4)-Matteo Buratti (Nc) 7-5, 6-1, Marco Fuschillo (4.4)-Massimo Ovarelli (4.5) 6-0, 6-1, Carlo Alberto Brunelli (4.4)-Stefano Muccini (4.6) 6-4, 6-3.