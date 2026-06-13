Tennis Quarta: Foschi-Casadei e La Barba-Pasini le semfiinali del “Città di Meldola”, oggi scatta il torneo del Ten Sport Center

MELDOLA. Entra nella fase finale sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Conquistano un posto in semifinale Loris Pasini (Ct Meldola), Filippo Foschi (Ct Meldola), Giuliano La Barba (Forum Forlì) e Giulio Casadei (Ct Meldola). Oggi alle 11 Foschi-Casadei, alle 17 La Barba-Pasini.

Ottavi: Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.8) 6-0, 5-7, 10-7, Flavio Guerrini (4.2)-Leone Franchi (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Loris Pasini (4.1, n.5)-Federico Fabbri (Nc) 5-1 e ritiro, Mathias Roman (4.3)-Marco Samorè (4.2) 6-4, 6-1, Giulio Casadei (4.1, n.10)-Stefano Mambelli (4.2) 6-0, 6-0, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 5-7, 13-11, Michele Rossi (4.1, n.1)-Pietro Martines (4.1, n.16) 6-1, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.14)-Alessandro Tronconi (4.6) 7-6, 6-3. Quarti: La Barba-Rossi 6-1, 2-6, 11-9, Pasini-Guerrini 6-7 (5), 6-0, 10-5, Foschi-Roman 2-6, 7-5, 10-4, Casadei-Giacalone 6-1, 6-1.

CERVIA. Scatta oggi il torneo di 4°, maschile e femminile, del Ten Sport Center. Sono ben 113 gli iscritti nel maschile, si parte con la sezione Nc-4.5 nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Giulio Paolantonio, Gabriele Mariano Herrera Darias, Marco Lorenzi, Alessandro Donati, Maurizio Ceroni ed ai 4.6 Filippo Dal Borgo, Leonardo Lauretti, Andrea Spigarelli, Andrea Gobbi ed Ashvin Selvam. I favoriti sono naturalmente i 4.1 Simone Balzani, Giacomo Costanzo, Gianmaria Sarti, Marco Mazza, Thomas Guidi Zoffoli, Marco Martelli, Leone Franchi, Nicola Marchi, Alessandro Cardellicchio, Fabio De Santis, Joseph Fresegna, Loris Pasini, Massimo Castori, Luca Vitali, Mauro Della Vittoria, Matteo Cavedoni, Andrea Bernardi, Matteo Nigi, Luca Di Giovanni e Daniele Miani. Nel femminile (17 al via) teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Chiara Massari, Cecilia Spighi, Barbara Salvi e Melania Vancini.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, il torneo terrà banco fino al 21 giugno.