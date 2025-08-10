Tennis Quarta: finale Giorgi-Battistini al River 22, Piva, Casadei, Gasponi e Moran negli ottavi a Torre Pedrera

BAGNO DI ROMAGNA. Finale oggi alle 16 tra Pietro Giorgi (Us Campaldino) ed Emanuele Battistini (Polisportiva Tennis Vallesavio), sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna, nel torneo nazionale di 4° categoria maschile.Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.5)-Filippo Zadra (4.4) 6-1, 6-0, Matteo Sirca (4.2, n.6)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.1)-Fabrizio Montaguti (Nc) 6-0, 4-6, 10-8, Marco Magrini (4.4)-Flavio Guerrini (4.2, n.8) 6-4, 6-1, Pietro Giorgi (4.1, n.4)-Giacomo Costanzo (4.2) 6-4, 2-6, 14-12, Paolo Cenciarelli (4.1, n.3)-Marco Portolani (4.3) 7-6, 6-4, Emanuele Battistini (4.2, n.7)-Lorenzo Monti (4.5) 7-5, 6-1, Andrea Bardi (4.4)-Ciro Donnarumma (4.1, n.2) 6-3, 2-6, 10-7. Quarti: Ricci-Magrini 6-1, 6-3, Giorgi-Barasa 6-2, 6-1, Sirca-Cenciarelli 6-4, 1-6, 10-8, Battistini-Bardi 7-5, 6-1. Semifinali: Giorgi-Ricci 6-3, 6-3, Battistini-Sirca 6-0, 6-3.TORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Ottavi di finale per Jessica Piva Casadei, Nadia Gasponi e Karina Mirella Correa Moran.4° turno: Anita Vernice (4.2)-Mariangela Leporale (4.4) 6-3, 6-0, Francesca Stefanelli (4.3)-Monica Rossi (4.2) 6-2, 6-1, Alessia Arcangeli (4.5)-Elena Andreea Moldovan (4.2) 6-1, 6-4, Jessica Piva Casadei (4.2)-Giorgia Mercedes Parente (4.3) 6-3, 6-1, Nadia Gasponi (4.2)-Giorgia Rombi (4.2) 6-3, 2-6, 10-7, Karina Mirella Correa Moran (4.2)-Jian Ya Gaia Gentili (Nc) 6-3, 6-4.Ottavi anche per Rita Sacchetti (4.6), quarti per Bianca Lugaresi (4.4).La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.