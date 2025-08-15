Tennis Quarta: finale Borgato-Rocchi al “Bilancioni” di Torre Pedrera, domani al via il torneo del Russi Sporting Club

TORRE PEDRERA. Finale tra Valeria Borgato (Tennis Desio) ed Alessia Rocchi (Tennis Modena) nel torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. La finalissima è in programma domani (sabato) alle 20.

Quarti: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Anita Vernice (4.2) 6-3, 3-6, 11-9, Valeria Borgato (4.1, n.4)-Bianca Lugaresi (4.4) 6-0, 6-1, Alessia Rocchi (4.1, n.6)-Claudia Crescentini (4.1, n.3) 6-4, 6-4, Maddalena Galli (4.1, n.2)-Mirella Karina Correa Moran (4.2) 6-4, 6-3. Semifinali: Borgato-Soriano 6-1, 6-1, Rocchi-Galli 6-2, 6-4.

La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.

RUSSI. Scatta domani il torneo nazionale di 4° categoria del Russi Sporting Club che terrà banco fino al 25 agosto. Sono 52 gli iscritti nel maschile, dove si parte con il tabellone Nc, a seguire quello dei 4.6-4.4 che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.4 Federico Oliani, Cecil Daval, Nicola De Checchi, Christian Pastore e Massimo Baldini. Nel tabellone finale i big sono i 4.1 Luca Di Giovanni, Alessandro Pastore, Federico Melli, Giovanni Maria Monti, Carlo Cochetto, Riccardo Piraccini, Lorenzo Giovanardi, Massimo Guermandi, Emanuele Matteucci, Carlo Bega, Giovanni Sgarbi e Mario Nannucci. Nel femminile al momento la giocatrice con classifica migliore è la 4.2 Anita Vernice.