Tennis Quarta: Donnarumma vince il “Marchi”, agli ottavi il “Tennis Lab”

MERCATO SARACENO. Da venerdì a domenica la Polisportiva Tennis Vallesavio ha ospitato il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Si trattava del trofeo “Marchi Giorgio” che ha visto al via 23 giocatori. Successo di Ciro Donnarumma (Ct Cesena) che in finale ha sconfitto Emanuele Battistini (Polisportiva Tennis Vallesavio) per 1-4, 4-2, 8-6.

Semifinali: Emanuele Battistini (4.1, n.1)-Tommy Filippa (4.3) 4-1, 1-0 e ritiro, Ciro Donnarumma (4.1, n.2)-Andrea Mascarino (4.1, n.3) 4-1, 2-4, 8-6.

La giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Raffaele Brunelli.

CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab” che vede al via 90 giocatori. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Enrico Maiola, Cristian Achilli, Claudio Sanchioni, Giovanni Casadei e Daniele Mastromattei.

Tabellone finale, 5° turno: Fabio De Santis (4.1)-Francesco Semprini (4.2) 6-2, 6-2, Marco Gianfrini (4.1, n.8)-Manuel Mussoni (4.5) 6-0, 6-1, Adriano Amadio (4.1, n.9)-Claudio Riciputi (4.4) 2-6, 6-1, 10-5, Alessio Simoncelli (4.1)-Gian Franco Frisoni (4.4) 6-2, 6-2, Enrico Maiola (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.4) 6-3, 6-2, Cristian Achilli (4.1)-Matteo De Angeli (4.2) 6-3, 7-5, Claudio Sanchioni (4.1, n.5)-Francesco Lori Costantini (4.3) 6-3, 1-6, 10-6, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Andrea Bonetti (4.1) 4-6, 6-2, 10-8, Gilberto Brighi (4.3)-Massimo Vannoni (4.1, n.11) 7-5, 6-1, Mauro Della Vittoria (4.1, n.6)-Francesco Palmieri (4.5) 6-2, 6-0, Tommaso Turchi (Nc)-Michele Moretti (4.1, n.3) 1-6, 6-2, 11-9, Giovanni Casadei (4.1, n.7)-Jacopo Bozzi (4.2) 5-7, 6-1, 10-7, Daniele Mastromattei (4.1, n.2)-Alessandro Bernardi (4.2) 4-6, 6-3, 10-1. Ottavi anche per Tommaso Cremoni (4.1, n.10) ed Alessandro Nanni (4.2).