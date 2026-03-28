Tennis Quarta: De Santis-Cremoni la finale del “Tennis Lab” al Tc Coriano

CORIANO. Finale tra Fabio De Santis e Tommaso Cremoni domenica (dalle 10.30) nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab” che ha visto al via 90 giocatori. In finale Fabio De Santis, 4.1 portacolori del Tc Viserba, di cui è il presidente, ha battuto per 6-4, 6-3 il 4.1 Thomas Guidi Zoffoli, portacolori del Ct Casalboni, mentre l’altro 4.1 Tommaso Cremoni (Valmarecchia Sporting Club), testa di serie n.10, si è imposto nell’altra semifinale per 6-1, 6-1 sul 4.3 Gilberto Brighi, portacolori del Tc Coriano.

Quarti: Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Enrico Maiola (4.2) 2-6, 6-4, 10-8, Gilberto Brighi (4.3)-Tommaso Turchi (Nc) 6-3, 7-5, Tommaso Cremoni (4.1, n.10)-Daniele Mastromattei (4.1, n.2) 6-4, 6-1, Fabio De Santis-Adriano Amadio (4.1, n.9) 6-3, 6-0.