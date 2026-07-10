Tennis Quarta: Davide Petrella re del Cacciari, Vocaturo, Giuliani, Tedeschi e De Cono negli ottavi al Mattei, Friguglietti, Battistini, Longoni e Mandolesi in evidenza al Ct Rimini

IMOLA. Davide Petrella si impone sui campi del Ct Cacciari nel torneo nazionale di 4° categoria (limitato alla 3° categoria), il 1° trofeo “Inco Computer”. In finale il portacolori del Circolo Wild-Card Tennis ha battuto giovedì sera Nicholas Simone (Tc Imola) per 2-6, 6-4, 10-6.
Quarti: Nicholas Simone (4.4, n.9)-Enrico Maria Tozzoli (4.3, n.1) 6-4, 6-1, Valeriano Fabbri (4.5)-Lorenzo Nannoni (4.3, n.5) 6-3, 6-4, Andrea Casetti (4.5)-Pietro Vitale (4.4) 6-2, 6-2, Davide Petrella (4.3, n.2)-Dario Sasdelli (4.4, n.7) 6-2, 6-2. Semifinali: Simone-Fabbri 6-3, 6-2, Petrella-Casetti 6-4, 6-4. Giudice di gara è stata Tiziana Tori, mentre direttore di gara è stato Antonio Di Perna.
RAVENNA. Entra decisamente nel vivo il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Mattei di Ravenna.
Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Giorgio Vocaturo, Nicholas Giuliani, Nicolò Tedeschi ed Enrico De Cono.
Tabellone finale, 4° turno: Giorgio Vocaturo (4.2, n.8)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5) 6-1, 6-2, Nicholas Giuliani (4.4)-Flavio Guerrini (4.2) 6-2, 6-2, Nicolò Tedeschi (4.2)-Enrico Lega (4.3) 6-1, 6-2, Riccardo Casadei (4.2)-Giovanni Antonio Andrea Ferrero (4.2) 6-0, 6-0, Cristian Cortesi (4.2)-Francesco Soprani (4.3) 6-3, 6-4, Lorenzo De Donato (4.5)-Alessandro Maccaferri (4.2) 6-2, 6-0, Filippo Dal Borgo (4.6)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-2, 6-3, Enrico De Cono (4.2)-Alessandro Giorgini (4.2) 4-6, 7-6, 14-12.
Il giudice di gara è Marco Contessi, direttore di gara Massimo Venieri. Il torneo che va in scena sui campi del Cral “Enrico Mattei” terrà banco fino a domenica.
RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini. Il torneo, che terrà banco fino al 19 luglio, vede al via ben 129 giocatori.
In bella evidenza Patricio Friguglietti, Matteo Battistini, Lucio Longoni ed Andrea Mandolesi.
Tabellone finale, 3° turno: Tiziano Leonardi (4.3)-Matteo Zanotti (4.5) 7-5, 6-4, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Luigi Campana (Nc) 6-2, 6-2, Davide Rocchetta (4.4)-Domenico Carbonara (4.4) 7-6 (4), 4-6, 10-8, Enrico Lugaresi (4.4)-Danilo Rossini (4.6) 6-1, 6-3, Marco Bernardi (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-1, Diego Pasquinoni (4.4)-Mirko Zaffini (4.4) 6-2, 6-1, Pietro Calzolari (4.5)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-2, 6-1, Iacopo Marconi (4.4)-Giuliano Battistini (4.4) 6-4, 6-3, Alberto Grassi (4.5)-Simone Nicolini (4.4) 6-2, 7-5, Francesco Viret (4.5)-Marco Gabellini (4.3) 6-2, 6-2.
4° turno: Alessandro Guzinschi (4.3)-Dante Bevilacqua (4.4) 7-6 (8), 6-3, Vittorio Patrignani (4.2)-Francesco Palmieri (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.3)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 4-6, 10-3, Gianluca Tamburini (4.4)-Andrea Tamburini (4.3) 6-3, 6-3, Marco Gottardo Mellina (4.3)-Marco Sartini (4.5) 6-2, 6-1, Patricio Friguglietti (4.4)-Andrea Milano (4.3) 6-2, 6-2, Matteo Battistini (4.3)-Corrado Fantini (4.4) 7-5, 3-6, 10-8, Lucio Longoni (4.3)-Maurizio Maestri (4.2) 6-2, 6-3, Alessandro Baracchini (4.3)-Daniele Mingucci (4.2) 6-0, 4-1 e ritiro, Andrea Mandolesi (4.3)-Lorenzo Zenobi (Nc) 6-0, 6-0.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.