Tennis Quarta: Daniela Morigi vince all’Alleanza Sportiva, finale Molinari-Verlengia al Cerri, partito il torneo del Forum

RICCIONE. Daniela Morigi trionfa nel torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione. La 4.3 portacolori della Polisportiva 2000 Cervia ha battuto in semifinale per 6-3, 6-2 la 4.2 Bernadetta Soriano ed in finale la 4.1 Valeria Battistelli (n.2), portacolori del Ct Fano, per 6-1, 6-0. La Battistelli era approdata in finale approfittando del forfait di Cinzia Patrucci (4.2, n.3).

Quarti: Bernadetta Soriano (4.2)-Alessia Frontini (4.1, n.1) 6-0, 6-3, Daniela Morigi (4.3)-Elisabetta Dallari (4.2, n.4) 6-3, 6-2, Cinzia Patrucco (4.2, n.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-4, 6-2, Valeria Battistelli (4.1, n.2)-Paola Verlengia (4.3) 2-6, 6-1, 10-8.

Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione è alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile 3° turno della sezione di 4°: Andrea Magnoni-Matteo Bocedi 1-6, 6-2, 10-6, Gregorio Castiglione-Federico D’Accardi 6-2, 7-6, Diego Barchi-Mathias Tiboni 6-4, 6-4, Rodrigo Coppa-Gregorio Castiglione 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

Intanto è partito, sempre nel Club riccionese, il torneo nazionale di 4° (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 98 i giocatori iscritti a questo torneo che terrà banco fino al 31 maggio. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate, nell’ordine, ai 4.3 Marco Venturini, Federico Tacchi, Jorg Pfister, Franco Ubalducci, Gabriele Zampolini, Cristian Pucci, Marco Ragnetti, Nicola Campana, Roberto Girolomoni, Massimo Bianchini, Roberto Beghi, Andrea Caprini, David Pedrini, Riccardo Parma, Alessandro Ricci e Leonardo Piepoli.

Turno di qualificazione Nc: Tommaso Parmiggiani-Ivo Giugliano 6-0, 6-0, Mirko Spagnoli-Francesco Ragni 6-4, 6-2, Pierluigi Pennacchini-Filippo Canini 6-1, 6-1, Riccardo Michelotti-Matteo Buratti 6-0, 6-1, Lorenzo Salvoni-Federico Bianchi 6-3, 6-0, Maurizio Battistini-Attilio Doria 4-6, 6-4, 13-11, Stefano Rabitti-Francesco Lupini 6-1, 6-3, Marco Lorenzi-Paolo Ciacci 6-1, 6-4, Alessandro Raimondi-Giuseppe Benedettini 6-4, 6-1, Jacopo Bozzi-Alessandro Corazza 6-0, 6-1.

Si qualificano anche Emanuele Sarti e Mattia Bartolucci.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

CATTOLICA. Va in scena oggi la finalissima del torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica tra Emma Molinari (Tc Viserba) e Paola Verlengia (Ct Baia Pesaro). In semifinale la 4.1 Emma Molinari, testa di serie n.5, ha battuto 5-7, 6-3 e ritiro la 4.3 Daniela Morigi, mentre la 4.3 Paola Verlengia si è imposta per 4-6, 6-1, 10-2 sulla 4.2 Claudia Crescentini (Tc Coriano).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

FORLI’. Il Forum Tennis Forlì organizza da oggi il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al primo giugno. Sono 80 i giocatori al via in questa classica rassegna, si parte con il primo tabellone riservato agli Nc, poi il tabellone finale che prevede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.1 Matteo Rossi, Luca Baraghini, Daniele Gaspari, Nicolò Rusticali, Giovanni Maria Monti, Giovanni Sgarbi, Andrea Piccone, Matteo Barbieri, Emanuele Matteucci, Daniele Bravi, Matteo Arfellini, Federico Ricci, Raffaele Zoffoli, Cristian Barasa, Stefano Rossi e Massimo Guermandi.

Turno di qualificazione Nc: Marco Caruso-Daniele Brighi 3-6, 6-4, 10-7, Mirko Ravaglia-Giuseppe Valdiserri 6-4, 6-4, Filippo Barisani-Marco Perfetti 6-0, 6-3.

Il giudice arbitro è Graziano Farolfi. Intanto al Forum Tennis Forlì si sono disputati due tornei, uno del circuito Junior Program, l’altro del circuito Tpra che hanno visto protagonisti i giocatori di casa. Giovanni Melandri ha vinto il Torneo Tpra ISF. Cresce dunque sempre più la base del Club.