Tennis Quarta: Costanzo-Tieghi la finale a Ten Sport Center, i risultati del trofeo “Lab” al Tc Coriano

CERVIA. Al rush finale al Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Protagonisti del match-clou, questa sera (mercoledì) alle 20.30, saranno Giacomo Costanzo (Ct Cesena) e Mirco Tieghi (Tc Il Ghiandaio).
Semifinali: Giacomo Costanzo (4.1, n.4)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-3, 6-2, Mirco Tieghi (4.1, n.10)-Lorenzo Vicari (4.1, n.3) 4-6, 6-4, 10-6.
La giudice di gara è Nicoletta Pignato.
CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab” che vede al via 90 giocatori. Conquistano il 4° turno Simone Renzi, Manuel Mussoni e Gian Franco Frisoni.
Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Turchi (Nc)-Ivano Bucci (4.6) 6-0, 6-3.
2° turno: Giovanni Liotta (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 7-5, 4-6, 10-7, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Simone Nicolini (4.4) 6-1, 6-0, Francesco Palmieri (4.5)-Giovanni Cianciaruso (4.5) 6-0, 6-0, Nahuel Zanfino (Nc)-Lino Masi (4.5) 6-1, 6-3, Claudio Riciputi (4.4)-Gianluca Graziosi (4.4) 6-4, 7-6, Lorenzo Rossi (4.5)-Simone Sanchioni (Nc) 6-1, 3-6, 10-8, William Ventrucci (Nc)-Massimo Campana (4.4) 7-5, 4-6, 11-9, Federico Boschi (Nc)-Riccardo Cenerelli (4.5) 6-2, 6-2.
3° turno: Simone Renzi (4.3)-Andrea Tamburini (4.3) 6-1, 6-1, Manuel Mussoni (4.5)-Luca Violini (4.3) 5-7, 6-3, 10-5, Gian Franco Frisoni (4.4)-Elia Galli (4.3) 6-3, 6-3.
Il giudice di gara è Simone Lusini.