Tennis Quarta: Chiapponi e Rinalduzzi vincono il Memorial “Turci” allo Zavaglia, nel vivo i tornei al Ten Sport Center e al Cerri

RAVENNA. Al gran finale, sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, il torneo maschile di 4° categoria, maschile e femminile, il Memorial “Ottaviano Turci”, che si è svolto nel ricordo di un grande appassionato, giudice di gara di livello nazionale, scomparso poco più di un anno fa nella sua Ravenna.

Nel maschile finale tra Oreste Mezzetti (Tennis Medicina) e Giovanni Chiapponi (Ravenna Sport Center). Facile successo di Chiapponi nel match-clou per 6-2, 6-2, al termine è stato ricordato Ottaviano Turci, alla presenza della moglie, e sono state consegnate le coppe offerte dalla famiglia Crocetti.

Quarti: Oreste Mezzetti (4.1, n.2)-Juan Pablo Marturano (4.2, n.7) 2-6, 3-4 e ritiro, Niccolò Tedeschi (4.2)-Mauro Tedeschi (4.1, n.1) 7-5, 6-3, Giovanni Chiapponi (4.1, n.5)-Gregorio Valducci (4.3) 6-1, 6-7, 7-3, Marcello Piccinini (4.1, n.3)-Andrea Fabbri (4.1, n.6) 6-3, 6-1. Semifinali: Mezzetti-Piccinini 6-2, 6-4, Chiapponi-Tedeschi 6-1, 6-1.

Nel femminile finale tra Stefania Ciucci (Country Club Castelmaggiore) e Sofia Rinalduzzi (Virtus Bologna). Successo di Sofia Rinalduzzi per 6-3, 6-2.

Semifinali: Stefania Ciucci (4.2)-Beatrice Sanna (4.3) 6-4, 6-2, Rinalduzzi (4.3)-Barbara Salvi (4.1, n.1) 6-1, 6-0. I premi sono stati offerti dal negozio Off Court di Ravenna.

I giudici di gara sono stati Marco Contessi, che ha anche arbitrato la finale maschile, e Beatrice Graziani, consigliera del Ct Ravenna che ha effettuato le premiazioni del femminile, direttore di gara Massimiliano Bezzi.

CERVIA. Ai nastri di partenza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Sono 44 nel complesso i giocatori al via. Nel maschile (37 iscritti) guida le fila il 4.1 Claudio Fantini, davanti ai pari classificati Alberto Amadio, Andrea Bernardi, Luca Di Giovanni, Leonardo Conti, Diego Barchi, Vincenzo Marino e Massimo Castori. Nel femminile n.1 Alessia Frontini (4.1), n.2 Sofia Rinalduzzi (4.3).

Il torneo, che terrà banco fino al 6 settembre, è diretto dal giudice di gara Paolo Calbi, direttrice di gara Fabrizia Masetti.

CATTOLICA. E’ in pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che vede al via 101 giocatori, un torneo che terrà banco fino al 6 settembre, diretto dal giudice di gara Paolo Calbi.

Conquistano gli ottavi Gianluca Marchi, Manuel Gentile, Edoardo Maria Ciuffoli e Federico Mieli.

Tabellone finale, 4° turno: Paolo Zurro (4.2)-Simone Renzi (4.3) 6-3, 6-1, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Gabellini (4.3) 6-0, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Daniele Mingucci (4.2) 6-1, 6-2, Cory Catena (4.2)-Alessandro Bernardi (4.2) 5-7, 6-2, 10-2, Matteo Della Biancia (4.2)-Carlo Allegrucci (4.3) 2-6, 6-4, 11-9.

5° turno: Alessandro Pari (4.2)-Roberto Mangini (4.1, n.9) 6-1, 6-0, Giulio Cesarini (4.3)-Marino Masi (4.1, n.6) 6-1, 6-3, Simone Badei (4.1, n.15)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-2, 6-2, Gianluca Marchi (4.1, n.1)-Angelo Di Leonardo (4.4) 6-2, 3-6, 10-8, Manuel Gentile (4.1, n.8)-Fabio Montebelli (4.2) 7-5, 7-5, Edoardo Maria Ciuffoli (4.2)-Andrea Bonetti (4.1, n.12) 6-5 e ritiro, Andrea Surcinelli (4.5)-Gabriele Angelucci (4.1, n.11) 6-3, 1-6, 10-7, Vittorio Patrignani (4.2)-Denis Marini (4.1, n.7) 6-4, 0-6, 10-6, Federico Mieli (4.1, n.2)-Luca Violini (4.2) 6-4, 6-0.

Ottavi anche per Pierluigi Giannini (4.2) ed Andrea Tamburini (4.2).