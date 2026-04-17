Tennis Quarta: Cesari e Pagnini in semifinale all’Alleanza Sportiva, Letizia Crociati, Alice Amadori, Elisabetta Dallari e Paola Verlengia al Valle del Rubicone

RICCIONE. I 4.1 Fulvio Cesari (Ct Novafeltria), testa di serie n.13), ed il 4.2 Luca Pagnini (Misano Sporting Club) sono i primi due semifinalisti del torneo nazionale di 4° categoria maschile in corso sui campi del Circolo Alleanza Sportiva al Villa Mussolini a Riccione. Peraltro entrambi avanzano per il forfait dei loro avversari.

5° turno: Tommaso Cremoni (4.1, n.1)-Mario Nannucci (4.2) 3-6, 6-4, 10-3, Michele Simoni (4.1, n.16)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-3, 5-7, 10-6.

Ottavi: Fabio Travaglini (4.2)-Fulvio Fracassi (4.3) 6-1, 6-2, Mauro Della Vittoria (4.1, n.7)-Andrea Bonetti (4.1, n.10) 2-0 e ritiro, Marco Gianfrini (4.1, n.2)-Simone Badei (4.1, n.15) 4-6, 6-2, 10-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè.

Intanto da domani scatta, sempre sui campi del Circolo Alleanza Nazionale di Riccione, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori. Si parte con la sezione di 4° categoria che propone queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Claudio Sanchioni, Paolo Briolini, Marco Mazza, Adriano Amadio, Pietro Aldo Ferioli, Denis Marini, Alessandro Gostoli, Giovanni Maria Monti, Loris Pasini, Daniel Pellegrini, Claudio Marcantoni, Maurizio Bologna, Alessio Simoncelli, Gabriele Angelucci e Lorenzo Accreman. I big sono sicuramente i 3.1 Nicolas Spimi, Francesco Muratori, Pietro Rinaldini, Andrea Monti, Jacopo Montoneri, Iangabriel Ferrara e Julian Manduchi.

GATTEO. Alle battute finali sui campi del Circolo Valle del Rubicone a Gatteo il torneo nazionale di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 25 le giocatrici al via nel torneo diretto dal giudice di gara Massimo Carli. Conquistano le semifinali Letizia Crociati, Alice Amadori, Elisabetta Dallari e Paola Verlengia. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2,mLetizia Crociati (4.2)-Mariangela Leporale (4.3) 6-3, 7-5. Quarti: Alice Amadori (4.1, n.2)-Luana Lanfranchi (4.2) 6-0, 6-2, Paola Verlengia (4.1, n.1)-Vanessa Tessore (4.3) 4-6, 6-3, 8-6, Elisabetta Dallari (4.1)-Claudia Crescentini (4.1, n.4) 6-3, 6-4, Letizia Crociati (4.2)-Barbara Salvi (4.1, n.3) 6-3, 6-4.