Tennis Quarta, Camilla Brolli nei quarti all’Alleanza Sportiva

RICCIONE. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Sono 21 le giocatrici al via nella rassegna che si concluderà il 17 maggio con la finale. Ottavi per Sara Viviani (Tc Riccione), quarti per Camilla Brolli (Ct Cicconetti).
3° turno: Giulia Ricci (4.5)-Mariangela Leporale (4.3) 6-0, 7-5, Alessia Arcangeli (4.3)-Donatella Piccinini (4.3) 6-4, 6-3, Greta Fantini (4.3)-Giulia Magnani (4.6) 6-1, 6-1, Sara Viviani (4.5)-Alessandra Genghini (4.4) 6-3, 6-3. Ottavi: Camilla Brolli (4.2)-Erica Gasperoni (4.2) 3-6, 6-4 10-8.