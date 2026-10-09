Tennis Quarta: Barbieri, Zanzi-Celli, Andreani e Salvi Fabbri i vincitori al Villa Carpena, da domani si gioca al Club Ippodromo e al Tc Coriano

FORLI’. Al rush finale sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile finale tra Luca Guerrini (Pol. Buscherini) e Matteo Barbieri (Tennis Villa Carpena). Successo sui campi di casa per Matteo Barbieri che si è imposto per 3-0 e ritiro.

Quarti: Luca Guerrini (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 5-3 e ritiro, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Joseph Fresegna (4.1, n.11) 7-6 (5), 6-3, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Cristian Barasa (4.1, n.2) 6-1, 5-7, 10-7. Semifinali anche per Antonio Melloni (4.1, n.13). Semifinali: Guerrini-Melloni 6-4, 1-6, 10-6, Barbieri-Conti 6-0, 6-1.

Nel doppio maschile finale tra le coppie formate da Davide Ingannato-Luca Poletti e Luca Zanzi-Nicola Celli, vittoria nel match-clou della coppia Zanzi-Celli per 6-1, 6-0.

Quarti: Leone e Lorenzo Franchi (n.1) b. Nanni-Di Tante 6-2, 6-3, Golfarelli-Redo Camporesi b. Poliziani-Roncucci 7-6 (7), 7-5, Ingannato-Poletti (n.7) b. Benericetti-Volponi (n.2) 4-6, 6-4, 10-8, Zanzi-Celli b. Sardi-Ruggeri (n.4) 6-4, 6-1. Semifinali: Zanzi-Celli b. Leone e Lorenzo Franchi (n.1) 7-6 (10), 6-4, Ingannato-Poletti (n.7) b. Golfarelli-Camporesi 6-3, 6-2.

Nel singolare femminile in finale Irene Claudia Visconti (Forum Forlì) e Vittoria Andreani (Ct Cesena). Successo di Vittoria Andreani per 6-3, 6-3.

Semifinali: Vittoria Andreani (4.1, n.1)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-3, Irene Claudia Visconti (4.1, n.2)-Chiara Sbrighi (4.2) 6-1, 6-1.

Nel doppio femminile semifinale: Guerrini-Russo b. Sacchetti-Casadei 7-5, 4-6, 10-8. In finale successo di Barbara Salvi-Elisa Fabbri (n.1) su Alessia Guerrini-Angela Russo per 6-3, 7-6 (1).

La giudice di gara è stata Loredana Amadori, coadiuvata da Marco Gatti che ha effettuato le premiazioni, direttore di gara è stato Alberto Casadei.

CESENA. Sabato e domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena organizza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. In primo piano nel gruppo organizzativo c’è lo staff tecnico di Tennissimo. Nel maschile sono 45 gli iscritti, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Fabbri, Ciro Donnarumma, Simone Barletti, Marco Chiapponi, Leone Franchi, Riccardo Palai, Mario Nannucci ed Andrea Samorì.

Nel singolare femminile le giocatrici da battere sono nell’ordine le 4.1 Alessia Armenise e Nicole Colonna.

La giudice arbitro è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

CORIANO. Scatta domani il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano” che terrà banco fino al 24 ottobre. Sono 26 le giocatrici al via, le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Luana Lanfranchi, Claudia Crescentini, Lucia Pecci ed Alessia Frontini.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Alessandro Gallerani.