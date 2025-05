Tennis Quarta, avanzano i tornei di Russi Sporting Club, Venustas e Casalboni

RUSSI. Con gli incontri della sezione dedicata ai non classificati ha preso il via il trofeo “Farmacia Boschini”, torneo nazionale di 4ª categoria maschile e femminile organizzato dal Russi Sporting Club che terrà banco fino a lunedì 2 giugno.

Sono complessivamente 65 i giocatori e le giocatrici in gara (giudice arbitro Paride Gordini, direttore di gara Fabio Tebaldi) che apre la serie di competizioni federali in calendario sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri.

Nel maschile (51 iscritti) i tre qualificati alla sezione 4.6-4.4 (promuoverà 4 giocatori al tabellone finale) sono Enrico Bosi, Pasquale Graziuso e Cecil Daval. Classifica alla mano, i principali pretendenti al successo sono i 4.1 Mattia Maini (Siro Tennis Bologna), Carlo Bega (Ct Zavaglia Ravenna), Riccardo Casadei (Tc Luigi Laghi Forlimpopoli), Frederic Raffini (Polisportiva Buscherini Forlì), Moreno Menghetti (Ravenna Sport Center), Ciro Donnarumma (Ct Cesena), Massimo Guermandi (Ct Castenaso), Emanuele Matteucci (Cral Mattei Ravenna), Fabio Nildi (Tc Imola), Luca Devincenzi (Ct Casatorre), Umberto Vocale (Tc Torremaggiore) e Giovanni Sgarbi (Centro Tennis Argenta).

Nella competizione femminile esordio vincente per Luana Lanfranchi (Nc), portacolori del circolo organizzatore, nel tabellone che vede come teste di serie la 4.1 Eileen Magnani (Ct Zavaglia Ravenna) e la 4.2 Erica Gasperoni (Tennis Club Viserba).

Tabellone Nc maschile, 1° turno: Enrico Bosi-Maurizio Garavini 6-1 6-1, Filippo Barisani-Luca Milandri 6-1 6-3, Pasquale Graziuso-Luigi Roncuzzi 7-5 6-0, Daniele Capra-Lorenzo Cavini 6-1 6-2, Valerio Saccomandi-Samuele Maini 6-3 6-4, Cecil Daval-Davide Ingannato 6-1 6-3.

Turno di qualificazione: Enrico Bosi-Filippo Barisani 6-3, 6-3, Pasquale Graziuso-Daniele Capra 6-2 6-1, Cecil Daval-Valerio Saccomandi 6-2 6-1.

Femminile, 1° turno: Luana Lanfranchi (Nc)-Federica Pelliconi (Nc) 6-2 6-2.

2° turno: Giuditta Frontali (4.5)-Michelle Maietti (4.5) 6-2 3-6 15-13, Chiara Gatti (Nc)-Monica Finessi (4.5) 6-2 6-4.

IGEA MARINA. Entra nel vivo il torneo nazionale di 4° categoria femminile che terrà banco fino all’8 giugno. Approdano al 3° turno Andreea Elena Moldovan e Nadia Gasponi del Ct Rimini, ottavi per Daniela Morigi (Pol.2000 Cervia).

1° turno tabellone finale: Letizia Cavalli (4.6)-Stefania Bonezzi (4.6) 6-1, 6-3, Eleonora Tosato (Nc)-Irene Fortunati (4.6) 6-1, 6-3, Valentina Baldi (Nc)-Elisa Gentili (4.6) 6-4, 4-6, 10-5.

2° turno: Jessica Casadei Piva (4.5)-Silvia Fumelli (4.4) 6-4, 4-6, 10-5, Lucia Pecci (4.4)-Melania Vancini (4.4) 7-6 (3), 2-6, 10-3, Donatella Piccinini (4.3)-Manuela Mazzanti (4.3) 4-6, 6-1, 14-12, Andreea Elena Moldovan (4.5)-Francesca Sistu (4.3) 6-4, 2-6, 13-11, Nadia Gasponi (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-3, 6-2, Valentina Baldi (Nc)-Elena Guidi (4.5) 4-6, 6-4, 10-8.

3° turno: Daniela Morigi (4.3)-Bernadetta Soriano (4.2, n.8) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo, la 20esima edizione del Memorial “Luciano Piraccini”. Sono 122 i giocatori iscritti a questa rassegna che terrà banco fino all’8 giugno.

Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Simone Rocchi, Andrea Saponi, Pietro Matteini, Claudio Marcantoni, Filippo Quadrelli, Fabio Vinetti, Daniele Frigugletti, Claudio Sanchioni, Innocenzo Varvara, Roberto Casadei, Fulvio Cesari, Francesco Martinini, Adriano Amadio, Gianluca Corradini, Federico Ricci ed Alessandro Bernardi.

1° turno tabellone finale: Alessandro Nanni (4.6)-Roberto Arcidiacono (Nc) 6-0, 6-1, Matteo Della Pasqua (4.6)-Alessandro Pracucci (Nc) 6-0, 6-0, Stefano Forti (4.5)-Marco Caruso (Nc) 6-2, 6-1, Andrea Mandolesi (4.6)-Riccardo Conti (Nc) 6-3, 6-3, Andrea Donini (Nc)-Alessandro Nicosia (4.6) 6-4, 6-2, Luigi Zamponi (4.6)-Francesco Zamagni (Nc) 4-6, 6-2, 14-12, Cristian Campidelli (4.6)-Lorenzo Salvoni (Nc) 6-0, 6-2.

2° turno: Mauro Nicoletti (4.5)-Alberto Morri (Nc) 6-2, 6-0, Paolo Acciai (4.5)-Pietro Cocozza (4.5) 6-1, 7-5, Gianluca Zammarchi (4.4)-Tiziano Leonardi (4.4) 6-4, 6-1, Stefano Tamburini (Nc)-Claudio Masinelli (4.4) 6-1, 6-3, Simone Fantini (Nc)-Orazio Fazio (4.4) 6-2, 6-2, Samuele Cardinali (4.3)-Stefano Forti (4.5) 6-1, 6-2, Matteo De Angeli (Nc)-Marco Bianchi (4.4) 6-0, 6-1.

3° turno: Nicola Casadei (4.5)-Filippo Pianini (4.4) 6-4, 7-6,

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.