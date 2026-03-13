Tennis Quarta: al via il trofeo “Tennis Lab” del Tc Coriano, nel vivo il torneo al Ten Sport Center

CORIANO. Al via domani il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del 5° trofeo “Tennis Lab” che vede al via 90 giocatori e che terrà banco fino al 29 marzo. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone finale che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, i 4.1 Loris Pasini, Daniele Mastromattei, Michele Moretti, Lorenzo Cenci, Claudio Sanchioni, Mauro Della Vittoria, Giovanni Casadei, Marco Gianfrini, Adriano Amadio, Tommaso Cremoni e Massimo Vannoni. Il giudice di gara è Simone Lusini.

CERVIA. Avanza al Ten Sport Center di Pinarella il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile. Al 5° turno Lorenzo Scarpellini, Gianluca Cerchierini, Federico Boschi e Matteo Camerani, ottavi per Daniele Miani.

3° turno: Enrico Bosi (4.3)-Antonio Lupone (4.3) 6-2, 2-6, 10-5, Giacomo Fogli (4.4)-Andrea Lani (4.4) 6-4, 6-2, Enrico Ranzi (4.3)-Alberto Biasini (4.3) 6-1, 6-0, Alessandro Piraccini (4.3)-Luca Giorgini (4.4) 6-4, 2-6, 10-8, Giovanni Melandri (Nc)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-1, 6-4, Andrea Verna (4.5)-Lorenzo Bentivoglio (4.3) 5-7, 6-1, 10-4.

4° turno: Fabio Vinetti (4.2)-Francesco Visino (4.4) 6-3 e ritiro, Fabrizio Romagnoli (4.2)-Leonardo Conti (4.2) 6-7, 6-2, 12-10, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Danilo D’Altri (4.2) 6-1, 6-4, Gianluca Cerchierini (4.2)-Andrea Giuliani (4.4) 6-3, 7-5, Federico Boschi (Nc)-Simone Cicognani (4.2) 7-5, 6-2, Umberto Saetti (Nc)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-1, Marco Martelli (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 7-6, 6-2, Matteo Camerani (4.3)-Tommaso Patrignani (4.2) 6-1, 6-3.

5° turno: Daniele Miani (4.1, n.9)-Matteo De Angeli (4.2) 4-6, 6-3, 10-3.

Nel femminile ottavi per Chiara Gramellini (Nc), portacolori del Tennis Villa Carpena.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.