Tennis, Puscas, Natali e Marcolini vincono al Queen’s

Si è concluso, con le vittorie di Edoardo Storchi, Maya Puscas, Giulia Natali e Alessandro Marcolini, sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”. Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) ed Edoardo Storchi (Sporting Club Sassuolo) che si è imposto con doppio 6-2. Nell’Under 10 femminile successo di Maya Puscas (Tc Faenza) in finale su Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) 6-4, 6-2.

Nell’Under 12 femminile Giulia Natali, testa di serie n.1, ha battuto in finale 6-4, 6-0 Nicole Colonna nel derby del Ct Rimini. Nel tabellone Under 12 maschile il match-clou vedeva di fronte due giocatori del Galimberti Tennis Team, Alessandro Marcolini ed Enea Corazza. Successo di Marcolini 6-4, 6-4.