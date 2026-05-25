Tennis, Puscas baby regina allo Zavaglia

Il Ct Zavaglia di Ravenna ha organizzato il torneo Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Andrea Monaldi, testa di serie n.2, portacolori del Ct Marfisa di Ferrara in finale su Giacomo Tassinari (Siro Tennis Bologna) 5-4, 4-2. Semifinali: Giacomo Tassinari-Carlo La Malfa (n.1) 4-1, 4-1, Andrea Monaldi (n.2)-Michelangelo Preti
Nel femminile successo di Sabrina Antonia Puscas, testa di serie n.1. La portacolori del Ten Sport Center ha sconfitto in finale Ilaria Orselli (Ct Zavaglia) per 4-2, 4-1. Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.1)-Maya Puscas 4-0, 4-1, Ilaria Orselli-Sofia Grimandi 4-2, 4-2.