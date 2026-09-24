Tennis: Pucci, Patrignani, Masinelli e Nicoletti avanzano nelle Prequalificazioni Ibi del Tc Viserba

VISERBA. Avanza sui campi del Tennis Club Viserba il torneo di Prequali Ibi di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 4 ottobre.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Cristian Pucci (San Marino Tennis Club), Vittorio Patrignani (Ct Cerri), Claudio Masinelli (Ct Venustas) e Mauro Nicoletti (Ct Casalboni).
Tabellone principale, 2° turno: Francesco Viret (4.3)-Manuel Rossi (4.3) 6-4, 6-2, Francesco Saverio Gerboni (4.4)-Marco Bianchi (4.4) 6-4, 6-0, Leonardo Giuliani (4.3)-Filippo Ricciardi (4.3) 6-3, 6-2, Marco Benassi (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.3) 6-3, 6-1, Tiziano Leonardi (4.3)-Giammarco Fratti (Nc) 6-0, 6-1, Pierluigi Pennacchini (4.3)-Dante Bevilacqua (4.3) 6-4, 6-4, Stefano Rabitti (4.5)-Giorgio Nardini (4.3) 6-2, 6-1, Danilo Panciocco (4.3)-Pietro Paolo Nordio (Nc) 6-1, 6-1, Lorenzo Salvoni (4.3)-Giulio Grossi (4.5) 6-0, 6-3, Tommaso Crescentini (4.4)-Pierluigi Giannini (4.2) 7-6, 5-7, 10-8, Cristian Pucci (4.4)-Simone Cicognani (4.2) 1-6, 6-4, 10-7, Vittorio Patrignani (4.2)-Nicolò Mussoni (4.4) 6-2, 6-1, Claudio Masinelli (4.3)-Marco Sartini (4.5) 6-3, 6-3, Gianluca Manzi (4.3)-Claudio Focchi (4.5) 6-2, 6-1, Federico Crisafulli (4.3)-Simone Maggioli (4.5) 6-0, 6-2, Mauro Nicoletti (4.5)-Michele Moroni (4.3) 6-3, 1-6, 10-7.
Nel torneo di doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Cardinali-De Angeli e Milano-Amadio.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Luca Bartoli.