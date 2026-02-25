Tennis, prosegue il torneo del Queen’s

Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Nell’Under 14 maschile quarti per Alessandro Di Giorgio, Noè Baldini, Nicolò Maldini ed Edoardo Catalano. Ottavi: Alessandro Di Giorgio (n.1)-Flavio Cipolletta 6-3, 6-3, Noè Baldini (n.8)-Francesco Canestrari 6-1, 6-3, Nicolò Maldini-Filippo Giovanelli (n.4) 6-1, 6-1, Edoardo Catalano (n.5)-Francesco Zanzini 5-7, 6-1, 10-5.
Nell’Under 14 femminile approdano ai quarti Matilde Sacchi e Anna Mezzelani. Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4, Giulia Natali-Anita Amadio (n.3) 7-5, 7-5, Matilde Sacchi-Virginia Arduini 6-2, 6-1, Anna Mezzelani-Elisabetta Pastore 6-4, 6-4.
Nell’Under 16 maschile ottavi per Alessandro Casanova e Alessandro Berardi, quarti per Leonardo Bartoletti. Terzo turno: Federico Maccaroni-Ian Catallo 6-2, 6-0, Alessandro Casanova-Franco Cecchi Micucci 6-1, 6-3, Alessandro Berardi-Riccardo Giuseppe Manzoni 6-1, 6-0. Ottavi: Leonardo Bartoletti (n.4)-Nicolas Conti 7-5, 4-6, 10-6.
Nell’Under 16 femminile avanzano, nel secondo tabellone, Eva Raimondi e Paola Israelachvili. Secondo turno: Eva Raimondi-Elisabetta Pastore 1-6, 6-1, 10-8, Paola Israelachvili-Maria Vittoria Marinelli 7-5, 6-1.