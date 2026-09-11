Tennis, pronto a partire il Quarta dell’Alleanza Sportiva Riccione

RICCIONE. Al via domani il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione protagonista sui campi del Club di Villa Mussolini fino al 27 settembre. Sono 90 i giocatori iscritti a questa bella rassegna di fine stagione diretta dal giudice di gara Paolo Calbi, mentre direttrice di gara è Antonia Barnabè. Si parte con il tabellone Nc, poi quello 4.3 con le teste di serie andate ai 4.3 Nicola Campana, Federico Crisafulli, Tiziano Leonardi, Michele Massari, Matteo Muccioli, Pierluigi Pennacchini, Francesco Palmieri, Roberto Montori, Giulio Savino, Leonardo Giuliani, Riccardo Omiccioli e Federico Fastigi. Nel tabellone finale i big sono nell’ordine i 4.1 Marco Balzani, Manuel Gentile, Mauro Della Vittoria, Federico Magnani, Cristian Achilli, Andrea Bonetti, Alessio Simoncelli, Lorenzo Accreman, Gabriele Angelucci, Adriano Amadio, Denis Marini, Daniele Mastromattei, Marco Gianfrini, Claudio Sanchioni e Fulvio Cesari.