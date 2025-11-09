Tennis, primi verdetti al torneo giovanile del Ten Sport Center

Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile il primo a raggiungere la finale è stato Luca Grandi (Centro Tennis Persiceto), seguito da Giacomo Caroli (Virtus Bologna).

Quarti: Christian Ottaviani (3.1, n.1)-Edoardo Belletti (3.3) 6-2, 6-1, Luca Grandi (3.1, n.5)-Alex Gencarelli (3.1, n.4) 6-3, 6-2, Giacomo Caroli (3.2)-Enea Castelvetro (3.1, n.3) 6-2, 6-1, Riccardo Greci (3.4)-Alex Vincenzi (3.2, n.10) 3-6, 6-3, 11-9. Semifinali: Grandi-Ottaviani 6-1, 6-3, Caroli-Greci 1-6, 6-3, 10-8.

Nel torneo femminile finale tra Alessia Liverani (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Lucrezia Cavalieri (Ct Massa).

Tabellone finale, quarti: Lucrezia Cavalieri (3.2)-Camilla Mazzola (3.2, n.4) 7-5, 6-3, Emma Baldassari (3.1, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-4, 6-4, Federica Matteucci (3.1, n.2)-Aurora Baldassarri (3.2) 6-2, 2-6, 10-5. Semifinali: Liverani-Matteucci 6-1, 6-7, 10-6, Lucrezia Cavalieri passa per il ritiro dell’avversaria.

Il torneo è diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato.

Intanto da venerdì a domenica si è giocato, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Al via 75 giocatori suddivisi nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 10 femminile successo di Alissa Capellini. La portacolori del Ct Zavaglia ha battuto in semifinale Alice Fabbri per 2-4, 4-0, 7-2 ed in finale Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) per 0-4, 4-1, 7-3. Semifinali: Samoila-Emma Villani 4-0, 4-2.

Nell’Under 10 maschile finale tra Mattia Zammarchi (Ct Cesena) e Leonardo Castori (Tennix Training Center). Successo finale di Castori per 4-0, 4-2. Semifinali: Zammarchi-Riccardo Monti 4-1, 4-0, Castori-Leopoldo Scarpa 4-0, 4-0.

Nell’Under 12 femminile le giocatrici da battere erano nell’ordine Noemi Caligari e Greta Bonaventura, nel maschile (29 al via) si partiva con la sezione intermedia nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Francesco Facondini, Alessandro Guidotti, Luca Marian Stancurel, i big del tabellone finale sono nell’ordine Tommaso Cavassi, Lorenzo Marcuz e Diego Barchi.