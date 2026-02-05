Tennis, primi semifinalisti al torneo del Forum

Battute finali al Forum Forlì dell’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco, seguito da Leonardo Oligeri e Pietro Morganti. Tabellone finale, quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7), Leonardo Oligeri-Giacomo Alesio 6-2, 2-6, 10-3, Pietro Morganti-Mattia Fabiani 6-1, 6-2.

Nell’Under 10 femminile semifinali per Vittoria Korneva, Sveva Spaggiari e Beatrice Cola. Quarti: Vittoria Korneva-Lucilla Zammarchi 6-0, 6-1, Sveva Spaggiari-Matilde Rava 7-5, 6-3, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-0, 6-3.

Nell’Under 12 maschile quarti per Lorenzo Xella, Amil Salami, Tommaso Cavassi, Davide Bonazza e Stefano Scotto Di Gregorio. Ottavi: Amil Salami-Pietro Allegra 6-3, 6-0, Tommaso Cavassi (n.4)-Gianmarco Diana 6-3, 4-6, 10-5, Davide Bonazza-Ruggero Bonatti 6-3, 6-3, Lorenzo Xella-Enea Corazza 6-3, 6-1, Stefano Scotto Di Gregorio-Michele Tancon Lutteri 7-5, 6-2.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Alessia Barducci. Quarti: Anna Ferrari-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Maria Chiara Bacchini (n.2)-Giorgia Rombi 6-3, 3-6, 10-8, Alessia Barducci (n.1)-Giulia Oddone 7-6 (1), 6-4.

Nell’Under 14 maschile quarti per Alessandro Bacchini e Filippo Terenzi. Ottavi: Alessandro Bacchini (n.1)-Alessio Pinti 6-2, 6-2, Mattia Vincenzi (n.8)-Matteo Grotti 1-6, 7-6 (2), 10-8, Lorenzo Zanardi (n.6)-Tommaso Pilati 7-6 (5), 6-2, Noè Baldini-Nicolò Abbruzzese (n.3) 1-6, 6-4, 10-3, Diego Gentile (n.7)-Riccardo Paolini 5-7, 6-3, 11-9, Riccardo Briganti (n.2)-Mattia Bruni 6-2, 6-3, Filippo Terenzi (n.5)-Gianmaria Mussoni 6-3, 6-0.

Nell’Under 14 femminile quarti per Cecilia Rondinelli, Alida Romagnoli, Emma Veronesi, Ioana Bala ed Ylenia Guaitoli. Ottavi: Cecilia Rondinelli-Greta Amaducci 6-3, 6-3, Alida Romagnoli-Linda Azzoni 6-2, 6-3, Emma Veronesi-Anita Amadio 7-6 (4), 6-2, Ioana Bala-Mia Tomasi 6-3, 6-2.