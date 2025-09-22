Tennis, primi match all’Open di Cervia

Giocati i primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia. I big del tabellone cervese sono i 2.5 Luca Bartoli, Luciano Barbarino e Jamal Urgese, a seguire i 2.6 Luca Grasso, Nicholas Scala, Federico Baldinini e Diego Orlando. Si parte con il tabellone di 4°, secondo turno: Federico Crisafulli (4.3)-Gabriele Grandi (Nc) 5-7, 6-2, 13-11, Alessandro Magotti (4.4)-Martin Gamero Mariano (4.2) 3-6, 6-3, 10-6. Turno di qualificazione: Alessandro Cardellicchio (4.1, n.4)-Davide Bernabini (4.1) 6-4, 6-4.