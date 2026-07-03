Tennis, primi match al torneo Over del Paradiso

Primi match sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico nel torneo Veterani, tappa del Circuito Regionale. Over 45, secondo turno: Gianpaolo Magnani (4.4)-Andrea Gobbi (4.6) 6-4, 6-2, Pietro Vitale (4.4)-Davide Cereti (4.4) 6-2, 3-6, 10-5.
Over 55, primo turno: Alberto Ioli (Nc)-Federico Quadri (Nc) 7-6, 6-3.
Over 65, primo turno: Paolo Sabatini (4.4)-Andrea Ancona (4.4) 6-4, 7-5.
Over 70, primo turno: Renzo Tasinato (4.5)-Redeo Biondi (4.4) 3-6, 6-4, 13-11.
Ladies 40, primo turno: Deborah Pompignoli (Nc)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-2, 6-3.