Tennis, primi match al Torneo del Turista

Primi match in una classica del tennis romagnolo, il 45° Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni, il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via e il doppio maschile con 60 coppie.
Maschile, primo turno: Nicolò Ronchi (Nc)-Guido Brusi (Nc) 6-1, 6-0, Edoardo Spighi (Nc)-Matteo Grossi (Nc) 6-1, 6-0, Nicholas Viroli (4.5)-Marco Assorti (4.5) 6-3, 6-0, Filippo Morigi (Nc)-Alex Guidi (Nc) 6-3, 6-4, Gianluca Rava (4.6)-Daniele Ciuchi (4.6) 7-6 (9), 6-2, Simone Lanzoni (4.5)-Federico Calderoni (4.5) 6-2, 6-1, Maurizio Ceroni (4.5)-Robertino Neri (4.5) 6-1, 6-1, Luca Guerrini (4.6)-Roberto Roberti (4.6) 6-0, 6-2, Stefano Savioli (4.6)-Angelo Massimo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 6-0, Paolo Bellotti (4.6)-Mario Fabbri (4.6) 6-2, 6-0, Lorenzo Torcolacci (Nc)-Francesco Biral (Nc) 6-3, 6-0.