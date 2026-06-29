Tennis, primi match a Russi e al Marconi

Primi match nel torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club. Secondo turno: Enrico Bosi (4.2)-Gian Franco Corrado (4.2) 6-3, 6-2, Gabriele Biagi (4.2)-Giovanni Sgarbi (4.2) 5-7, 6-1, 10-6, Carlo Bega (4.2)-Piero Mainardi (4.3) 6-4, 6-3.
Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Ct Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”. Tabellone di 4° fascia, primo turno: Luca Poletti (Nc)-Andrea Bianchi (4.6) 6-1, 6-2, Alessandro Ravaioli (4.4)-Davide Ingannato (4.4) 6-4, 6-2, Fabio Baldacchini (4.6)-Luca Dal Pozzo (Nc) 6-2, 6-1. Secondo turno: Riccardo Valente (4.3)-Elia Farneti (4.3) 6-2, 7-5.