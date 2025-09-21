Tennis, primi match a Cervia e Viserba

Giocati i primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate ai 4.1 Gabriele Guerrini, Fabio Vinetti, Andrea Bernardi e Alessandro Cardellicchio. Esordio positivo per Gabriele Grandi (Barbieri Pambianco Tennis Cervia) e Alessandro Magotti (Davis Team Bologna). Primo turno del primo tabellone: Gabriele Grandi (Nc)-Alberto D’Elia (4.5) 6-0, 6-1, Alessandro Magotti (4.4)-Leonardo Mongillo (4.4) 6-2, 4-6, 10-8.

Primi match nel torneo di pre-qualificazione di 4° categoria maschile al Tc Viserba. Primo turno: Matteo Giannini (Nc)-Filippo Canini (Nc) 6-7, 1-0 e ritiro, Alessandro Gozzi (4.4)-Davide Rocchetta (4.4) 6-3, 6-4, Luca Cantelli (Nc)-Alessandro Corazza (4.5) 6-0, 6-1. Secondo turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.3) 6-2, 6-4. Terzo turno: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-1, 6-3.