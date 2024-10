Tennis, prime finali al “Città di Forlì”

Alle battute finali il torneo Itf Wheelchair “Città di Forlì” al Villa Carpena. Nel singolare maschile finale domattina alle 10,30 tra il francese Olivier Langlois, testa di serie n.1, grande favorito alla vigilia, e l’altoatesino Ivan Tratter. Semifinali: Langlois-Cippo (n.3) 6-3, 6-1, Tratter-Pincella (n.2) 6-0, 6-0. Nel torneo Consolation si è imposto Lorenzo Degli Innocenti (n.1) in finale sull’irlandese Garreth Greene (n.2) 6-3, 5-7, 10-6. Nel doppio maschile successo della coppia formata dall’irlandese Garreth Greene e dal francese Langlois (n.1) che in finale hanno superato 3-6, 6-1, 10-4 la coppia azzurra Marco Pincella-Ivan Tratter (n.2). Il tabellone femminile si è giocato con la formula a girone composto da quattro giocatrici, l’austriaca Christina Pesendorfer, la svizzera Angela Grosswiler e le azzurre Silvia Morotti e Vanessa Ricci. Successo della Grosswiler che ha vinto tutti i tre match disputati, con un bilancio nei set di 6-1, davanti all’austriaca Pesendorfer. Nella categoria Quad successo di Hegor Di Gioia nel girone, per lui tre vittorie su tre match e un bilancio di sei set a zero. Al 2° posto Alfredo Di Cosmo.