Tennis, prima vittoria per Lucia Bronzetti a Wimbledon

Alla fine, alla quarta partecipazione, finalmente Lucia Bronzetti ha superato l’esordio a Wimbledon. La 26enne di Villa Verucchio, n.63 WTA, ha battuto per 6-3, 7-5, in un’ora e 31 minuti, l’elvetica Jill Teichmann, n.93 WTA (ma arrivata a ridosso delle top venti, n.21, tre anni fa). Giovedì al secondo turno Bronzetti dovrà vedersela o con la giovane russa Mirra Andreeva, n.7 del ranking e del seeding, capace di arrivare negli ottavi già nel 2023 (a 16 anni!) o contro l’egiziana Mayar Sherif, n.86 WTA, a caccia della prima vittoria in main draw a Wimbledon.