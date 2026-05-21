Tennis, Pretolani in semifinale a Tirana

Semifinali per Riccardo Pretolani, quarti per Riccardo Bogdan Pastrav nel torneo Itf Junior Tour albanese di Tirana (J30, hard outdoor). Brillante semifinale per Riccardo Pretolani: il portacolori del Ct Massa ha messo in fila il tedesco Vincent Visker 6-1, 6-2, il lettone Gustavs Gutans negli ottavi 4-6, 7-6 (3), 6-1 e Mattia Autorino nei quarti 6-1, 6-1. Ora semifinali contro lo statunitense Attila Montague (n.6). Bene anche Riccardo Bogdan Pastrav, allievo della scuola agonistica del Carpena che ha battuto all’esordio il polacco Franciszek Niewiesny 6-2, 6-2, lo svizzero Nico Sommer (n.8) negli ottavi 1-6, 6-3, 6-3, prima della sconfitta per 6-3, 6-0 contro il cinese Yitian Lou.