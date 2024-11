Tennis, Pretolani e Longo vincono il doppio allo Europe Under 16 di Palmanova

PALMANOVA. Riccardo Pretolani e Daniele Longo vincono il doppio nel torneo Tennis Europe Under 16 spagnolo di Palmanova, nelle Baleari, il 15° “Vilas Tennis Academy Trophy Under 16” (terra, 2° categoria). Nel singolare Pretolani, allievo del Tennis Villa Carpena, testa di serie n.8, ha battuto al 1° turno il rumeno Tudor Anghel Verioti per 6-2, 6-0 ed al 2° lo spagnolo Diego Santiago, proveniente dalle qualificazioni, per 2-6, 6-4, 6-3. Nei quarti la sconfitta contro l’altro spagnolo Marc Navarro Gamundi (special exempt), che al 1° turno ha battuto Daniele Longo (qualificato) per 6-3, 6-2, per 6-3, 6-0. Doppio, 1° turno: Agusti-Verbeet (Esp-Ned) b. Manduchi-Muratori (wild-card) 6-0, 6-0, Longo-Pretolani (n.3) b. Keser-Wallmeier (Tur-Ger) 6-4, 6-0. Quarti: Longo-Pretolani b. Duffek-Riudavets Sanchez (Esp) 6-4, 4-6, 10-6. In semifinale successo su Koeppen-Singh (Ger-Usa, n.2) per 4-0, 5-4 ed in finale altro successo sul tandem formato dagli spagnoli Alex Moyano Ramis e Marc Valverde Sampol per 3-5, 4-2, 10-8. Riccardo Pretolani e Daniele Longo sono stati seguiti nella trasferta spagnola dal maestro Filippo Zanetti.