Tennis, Pretolani è in finale a Tirana

Riccardo Pretolani in finale nel torneo Itf Junior Tour di Tirana (J30, hard outdoor). Il giocatore di Predappio portacolori del Ct Massa ha piegato in semifinale 5-7, 6-4, 6-3 sullo statunitense Attila Montague (n.6). Ora finale contro il cinese Yitian Lou, lo stesso che nei quarti ha battuto Riccardo Bogdan Pastrav 6-3, 6-0.
Marcello Serafini si ferma in semifinale in doppio senza giocare nel torneo Itf Men’s Future di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor) in coppia con Fausto Tabacco. Nei quarti successo per 6-1, 6-0 su Papp-Maio Ribeiro (Usa-Bra). Ritiro dei due azzurri contro Rankin-Scaglia (Gbr-Fra, n.4).
La coppia tutta romagnola formata dal forlivese Jacopo Bilardo e dal ravennate Luigi Valletta si ferma nei quarti nel torneo Itf bosniaco di Doboj (15.000 dollari, terra) battuta 3-6, 6-3, 10-8 contro gli ungheresi Boros-Makk.