Tennis, Pretolani e Donati brillano a Sassuolo

Riccardo Pretolani e Gaia Donati protagonisti nel torneo Tennis Europe Under 14 di Sassuolo (3° categoria, terra). Nel maschile quarti di finale per Riccardo Pretolani, allievo dell’Accademia del Villa Carpena, che raggiunge anche le semifinali in doppio. Nel femminile raggiunge i quarti la ravennate Gaia Donati che ora affronta l’ucraina Mariia Protsenko (n.3), anche per lei semifinali in doppio.

Maschile, 1° turno: Diego Tarlazzi-Augusto Arullani (qualificato) 6-3, 6-4, Riccardo Pretolani (n.2)-Nicola Di Lorenzo 6-0, 6-3.

Al 2° turno Matteo Campana (n.8)-Tarlazzi 6-2, 6-2, Pretolani-Valentino Grasselli 6-4, 6-2. Nei quarti Pretolani-Mario Sfriso (qualificato).

Doppio, 1° turno: Mantovani-Pretolani (n.1) b. Danis-Sherifali (Can) 6-4, 6-4, Bozzanga-Tarlazzi b. Cerbo-Grasselli 6-2, 6-1.

Quarti: Pretolani-Mantovani (n.1) b. Conigliaro-Sfriso 5-7, 6-2, 10-6, Bozzanga-Tarlazzi battuti 5-7, 6-2, 10-3 da Bagnuoli-Masera.

In semifinale Pretolani-Mantovani contro Ferraro-Morera.

Nel singolare femminile, 1° turno: Sofia Cadar (n.2)-Bruna Karadza (Cro) 6-4, 6-1, Gaia Donati (n.7)-Emma Sirigatti 6-3, 6-3.

2° turno: Noelle Zema-Cadar 6-2, 3-6, 3-0 e ritiro, Donati-Agnese Calzolai 6-0, 6-4.

Nel doppio Donati-Fuzio (n.1) hanno sconfitto nei quarti Dmitriev-Montorsi per 6-2, 6-3 ed ora la sfida per un posto in finale contro Karadza-Protsenko (Cro-Ukr).