Oslo. Riccardo Pretolani avanza nelle qualificazioni del torneo Itf Junior (J200) norvegese di Oslo, il “Casper Rudd Junior Tour”. Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.4, ha battuto all’esordio il norvegese Max Kjus per 6-0, 6-1 ed al 2° turno il danese Gabriel Maciel Araujo Pyndt per 7-5, 7-5, turno finale contro il cinese Hongjin Qi (n.5). Si ferma al 2° turno il lughese Diego Tarlazzi (n.7) che ha sconfitto all’esordio per 6-3, 6-1 il norvegese Maximilian Johnsen (wild-card), prima di cedere 6-0, 6-3 allo svedese Oliver Wei Liu.

Osijek. Gabriele De Vita supera le qualificazioni nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Osijek, l’Olimpija Open (3° categoria, hard indoor). Il portacolori del Tc Faenza che si allena al Ct Bagnacavallo con il maestro Davide Venzi era il n.1 delle qualificazioni e all’esordio direttamente al 2° e decisivo turno ha travolto 6-0, 6-1 il croato Franko Fritz.

Saint Gregoire. Sofia Cadar al via nel tabellone principale del torneo Itf Junior Tour francese di Sait Gregoire (J100, hard indoor). La portacolori del Ct Massa che si allena all’Accademia del Villa Carpena al momento è la n.5 del seeding nel “Saint Gregoire Open”.