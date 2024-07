Tennis, presentato a Milano Marittima il torneo-happening “Tennis in... Bianco & Legno”

MILANO MARITTIMA. Venerdì sera, nella splendida cornice del ristorante “Bicio Papao” direttamente sulla spiaggia di Milano Marittima, è stato presentato il torneo-happening “Tennis in... Bianco & Legno”, il torneo di doppio con racchette di legno e abbigliamento rigorosamente in bianco in programma dal 22 al 25 agosto al Circolo Tennis Lungomare. In pratica è iniziato il lungo count-down che porterà alle serate “vintage” in programma sui campi del Lungomare Gabriele D’Annunzio. Si sono aperte le iscrizioni per questo torneo di esibizione di doppio che prevede le gare maschili, femminili e di misto. Quattro serate di tennis, divertimento, passione e tanta nostalgia per un periodo di grande fulgore del tennis italiano e mondiale. “Questo evento è dedicato a tutti quelli che giocando con una racchetta di legno si rivedono adolescenti nei campi in terra rossa, in divisa bianca, con i propri compagni felici e spensierati, a quelli che la sentono come una tavola da surf e vanno alla ricerca della Grande Onda” ha scritto in un articolo di presentazione uno degli ideatori ed organizzatori, Paolo Zamagna. E’ stata una serata di grande partecipazione, coordinata dal maestro Giancarlo Coffari che con altri amici si è inventato questa rassegna. Presenti alla serata anche due ex campionesse del tennis azzurro, Sandra Cecchini e Raffaella Reggi, che sono le madrine della manifestazione e che saranno protagoniste anche nelle serate del torneo dal 22 al 25 agosto. Si parte già con una buona base di partecipanti, più di 30, che tra un mese saranno ben di più. Intanto cresce l’interesse e l’attenzione per “Bianco & Legno”, il tennis giocato come una volta.