Tennis, Prati, Visotti e Savoia nei quarti a Sarsina

Avanza verso le battute finali il torneo nazionale di 3° categoria alla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec”. Ottimo esordio nel tabellone finale per Marco Mentili (Tc Cividale) e Pierluigi Bertozzi (Polisportiva Il Circolo Sarsina), quarti per Luca Prati (Tc Ippodromo), Samuele Visotti (River 22 Sporting Club) e Cristiano Savoia (Tennis Vallesavio). Tabellone finale, primo turno: Marco Mentili (3.5)-Federico Ricci (4.1) 6-2, 6-1, Pierluigi Bertozzi (3.5)-Federico Melli (4.1) 6-3, 6-4. Ottavi: Luca Prati (3.5)-Andrea Palai (4.3) 6-3, 6-1, Samuele Visotti (3.5)-Christian Giacalone (4.1) 6-0, 6-3, Cristiano Savoia (4.2)-Elia Scolari (3.5) 7-6 (4), 6-2.