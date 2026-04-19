Tennis, Prati negli ottavi al Paradiso

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile al Centro Paradiso di Cesenatico. Il primo che conquista gli ottavi è Luca Prati. Tabellone finale, quarto turno: Luca Franceschini (3.5)-Marcello Pirini (3.3) 7-6 (6), 6-1, Edoardo Belletti (3.2)-Giovanni Pecorari (3.3) 4-6, 6-3, 11-9, Pietro Matteini (3.3)-Emanuele Ascani (3.2) 6-3, 6-2, Alessandro Monti (3.3)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-4, 7-5, Filippo Minotti (3.2)-Pietro Corbelli (4.1) 5-7, 6-3, 10-7, Francesco Bellarmino (3.3)-Marco Faoro (3.2) 7-5, 6-1, Francesco Pazzaglini (3.2)-Riccardo Delle Site (3.3) 6-2, 3-0 e ritiro. Quinti turno: Luca Prati (3.3)-Michele Tonti (3.2) 6-4, 6-3.

Femminile, secondo tabellone, primo turno: Elisabetta Pastore (3.5)-Anita Vernice (3.5) 6-0, 6-0. Secondo turno: Paola Mordini (3.4)-Daniela Morigi (3.3) 6-2, 6-2.