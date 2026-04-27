Tennis, Pracucci e Rasi nei quarti al Maretennis

Macina risultati sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile il memorial “Farina”. Nel maschile ottavi per Vincenzo Carletti e Marco Cantagallo. Terzo turno: turno: Tazio Zannoni (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-3, 6-2, Alessio Amadei (4.3, n.2)-Luca Gianessi (4.4) 6-2, 6-2, Tommaso Onofri (4.3, n.4)-Federico Della Rosa (4.4) 7-5, 3-6, 10-7, Giovanni Arcangeli (4.3, n.5)-Manuel Mussoni (4.4) 7-6, 6-2, Federico Boschi (4.3)-Manuel Rossi (Nc) 6-1, 6-3, Vincenzo Carletti (4.3)-Pietro Fabbri (4.3, n.8) 7-5, 6-0, Marco Cantagallo (4.4)-Lorenzo Scarpellini (4.3, n.7) 5-7, 7-5, 10-5.
Nel femminile conquistano i quarti Vittoria Pracucci e Luigia Rasi. Ottavi: Letizia Cavalli (4.4)-Giulia Farina (4.5) 6-3, 6-1, Rita Sacchetti (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 7-6, 2-6, 10-4, Silvia Urbini (Nc)-Shaylee Cieri (4.3, n.4) 6-1, 6-3, Vittoria Pracucci (4.3)-Letizia Rocchi (Nc) 1-6, 6-4, 10-8, Luigia Rasi (4.4)-Elena Baronciani (4.6) 6-0, 6-2.