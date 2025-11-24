Tennis, Pozzi e la Bravin vincono il Rodeo del Queen’s

Edoardo Pozzi e Agata Bravin sono i vincitori del “Rodeo Nest”, torneo di terza categoria maschile e femminile andato in scena con la formula Rodeo sui campi del Queen’s Club di Cattolica.

Nel torneo maschile ha rispettato il ruolo di favorito numero uno il 3.1 della Coopesaro Tennis. Pozzi ha debuttato nei quarti superando 4-0, 5-4 Michele Tonti (3.2, Tc Riccione), in semifinale ha sconfitto 5-3, 4-0 il pari classifica Julian Manduchi (Tc Riccione), n.4 del seeding, e nel match clou sul punteggio di 4-2, 2-0 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro di Alex Gencarelli (Country Club Bologna). Quest’ultimo aveva piegato in rimonta (4-5, 5-3, 10-4) l’altro 3.1 Lorenzo Marchioni (Ct Castenaso) e in semifinale aveva regolato 4-0, 4-2 Francesco Muratori (3.1, Tc Riccione).

Nel tabellone femminile ha dettato legge Agata Bravin (3.2, Polisportiva Sirmione): dopo aver esordito liquidando 4-1, 4-0 Emma Molinari (Tc Viserba), in semifinale la giovane allieva della Galimberti Academy ha eliminato 4-0, 4-2 Alice Zaganelli (3.2, Tennis Training Foligno), per poi completare il suo percorso netto regolando 5-3, 4-0 Giulia D’Altri (3.2, Ct Cesena), approdata alla finale piegando 4-2, 3-5, 10-7 Alessia Liverani (Ct Suzanne Lenglen 2 Fusignano).