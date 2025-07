Tennis, Portolani e Balzani in evidenza al “Città di Sarsina”

Avanza un appuntamento ormai tradizionale per il tennis della Valle del Savio e per il comprensorio cesenate. Si tratta del 6° Torneo d’Estate “Città di Sarsina”, il trofeo riservato ai giocatori con classifica massima 3.3 organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. In bella evidenza Marco Portolani (River 22 Sporting Club) e Simone Balzani (Ct Cesenatico).

4° turno: Luca Cesari (4.3)-Francesco Fusai (Nc) 6-0, 6-2, Raffaele Brunelli (4.3)-Riccardo Palai (4.4) 6-3, 6-1, Andrea Palai (4.3)-Mariusz Borowski (4.4) 6-0, 6-0, Marco Portolani (4.3)-Flavio Guerrini (4.4) 6-3, 6-7 (5), 10-4, Simone Balzani (4.3)-Luca Amadori (4.4) 6-1, 6-2.

Dopo il torneo sociale continua dunque la bella estate di tennis sui campi del Club valligiano guidato dal presidente Massimiliano Comandini.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.