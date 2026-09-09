Tennis: Porisini, Mari e Cicognani in semifinale al Terza di Faenza

FORLI’. Alle battute finali sui campi della Polisportiva Sammartinese il torneo nazionale maschile di 3° categoria (limitato al gruppo).
Dopo Davide Fagioli e Matteo Arfellini anche Francesco Maestri e Mattia Battistini raggiungono le semifinali.
Quarti: Mattia Battistini (3.4, n.2)-Mattia Foschi (3.4, n.7) 4-6, 6-1, 10-2, Francesco Maestri (3.5)-Davide Quinto Cattoni (3.4, n.6) 6-0, 6-2
FAENZA. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Faenza. Si tratta del trofeo “Città di Faenza” che terrà banco fino al 12 settembre.
Nel maschile conquistano le semifinali Riccardo Porisini, Achille Mari ed Ugo Cicognani.
Maschile, ottavi: Luca Caprioni (3.3)-Leonardo Venturi (3.3) 2-6, 6-4, 10-8, Luca Conti (Nc)-Tommaso Pilati (3.3) 6-1, 6-1.
Quarti: Riccardo Porisini (4.2)-Mattia Assirelli (4.3) 6-1, 6-1, Achille Mari (3.2, n.3)-Nicolò Vincenzi (3.4) 6-0, 6-0, Ugo Cicognani (3.2, n.2)-Luca Caprioni (3.3) 6-2, 6-4.
Nel femminile quarti per Lucrezia Vanni e Sofia Muccinelli.
Ottavi: Caterina Cova (3.3)-Giorgia Rombi (3.5) 6-4, 6-2, Giulia D’Altri (3.2)-Jana Savolt (3.3) 3-6, 6-0, 11-9, Miriam Samorì (3.3)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-2, 6-7, 10-7, Lucrezia Vanni (3.2, n.4)-Alessia Gullotti (3.3) 6-1, 6-1.
RICCIONE. E’ partito sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale di prequali Ibi di 4° categoria femminile che terrà banco fino al 20 settembre. Subito a segno Eleonora Cassoli, al 4° turno Valentina Di Nella (Tc Riccione), nel doppio semifinali per Galeone-Gabellini.
2° turno: Eleonora Cassoli (4.6)-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri (Nc) 6-4, 6-1.
3° turno: Valentina Di Nella (4.5)-Stefania Bonezzi (4.6) 3-6, 6-0, 10-4.
Nel doppio n.1 Zaghini-Gasponi, n.2 Frontini-Prisco. Quarti: Galeone-Gabellini b. Mancini-Tenti 6-2, 7-6 (9).
FORLI’. E’ partito sui campi del Forum Tennis di Forlì il torneo Provinciale Veterani Over 45 e 55 che terrà banco fino al 20 settembre. Due i tabelloni in programma per 17 giocatori in campo, agli ordini del giudice di gara Graziano Farolfi (direttore di gara Filippo Portalupi). Nell’Over 45 il n.1 è il 3.4 Fabrizio Mariani, n.2 il 3.5 Nicola Vacca. Nell’Over 55 si parte con il tabellone intermedio che vede le teste di serie assegnate nell’ordine al 4.2 Alberto Zattini ed al 4.4 Davide Ingannato. Nel tabellone finale n.1 Massimiliano Antonini (3.3), n.2 Gaddo Camporesi (3.4).