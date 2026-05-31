Tennis, Pompignoli vince al Forum

Alle battute finali il torneo di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Forlì. Nel maschile vince il titolo Enrico Pompignoli. Il portacolori del Tc Castelbolognese ha battuto in finale Davide Ceccarelli (Forum Tennis) 6-2, 6-1 al termine di un match a senso unico. Semifinali: Enrico Pompignoli (4.1, n.8)-Christian Giacalone (4.1) 6-0, 6-1, Davide Ceccarelli (4.1, n.7)-Giovanni Casadei (4.1, n.3) 6-4, 4-6, 6-1.
Nel femminile finale tra Letizia Crociati (Ct Cesena) e Irene Claudia Visconti (Forum Forlì). Semifinali: Irene Claudia Visconti (Nc)-Elisabetta Dallari (4.1, n.2) 6-3, 6-1, Letizia Crociati (4.1, n.1)-Luana Lanfranchi (4.2) 6-1, 6-2.